Tempo stabile e soleggiato il Sicilia per la giornata di martedì 26 luglio con valori superiori alle medie climatiche per effetto dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale. Ancora afa nell’isola. Da segnale nubi basse tra notte e mattino sulle coste tirreniche. Ancora caldo intenso con massime fino a 38-40°C localmente nell’isola. Venti deboli occidentali in attenuazione. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Bollino rosso a Palermo e Catania, giallo a Messina

Bollino rosso a Palermo e Catania, giallo a Messina. Viene indicato nell’avviso 154 diffuso dalla protezione civile regionale relativo alle ondate di calore e rischio incendi. L’ultima settimana di luglio nell’isola prosegue con valori massimi elevatissimi. Previsti a Palermo 37 gradi di temperatura massima percepita, 38 a Catania. In queste due città vige il bollino rosso. “Solo” bollino giallo a Messina che avrà una temperatura percepita di 36 gradi.

Caldo intenso

Prosegue il caldo intenso nell’isola. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, 34 a Catania, 33 ad Enna, 33 a Messina, 31 a Palermo, 35 a Ragusa, 36 a Siracusa, 32 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pressione in calo e arrivo di temporali fortissimi con grandinate dal Nordest verso il Nordovest. Temperature grossomodo invariate.

Centro: Martedì 26 con dominio dell’anticiclone africano. Si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con clima caldo a tratti intenso.

Resto del Sud: L’anticiclone Apocalisse4800 aumenta di potenza sulle nostre regioni. Oltre al sole prevalente le temperature saliranno ulteriormente.

Per mercoledì 27 luglio

L’alta pressione è ancora presente ma infiltrazioni di aria umida raggiungono le nostre regioni portando della nuvolosità bassa al mattino sulle coste tirreniche e dopo il tramonto. Addensamenti convettivi altresì possibili durante le ore più calde sui monti con isolati fenomeni. Temperature in lieve calo

Nord: La giornata trascorrerà con molte nuvole e piogge soprattutto sulle Alpi e al mattino sul Triveneto. Generale calo termico.

Centro: Prosegue il dominio dell’anticiclone. Mercoledì avremo molte più nubi sugli Appennini, anche con possibili isolati temporali pomeridiani.

Resto del Sud: La giornata di mercoledì 27 trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.