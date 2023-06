Rimane il tempo stabile in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di martedì 13 giugno. Su litorale tirrenico e litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Rimangono stabili le temperature

Temperature stabili e caldo in Sicilia. Massime comprese tra i 24 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 24 ad Enna, 27 a Messina, 26 a Palermo, 27 a Ragusa, 27 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo più incerto e spesso temporalesco al Nordovest e in Emilia, nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: Pressione in calo, subito temporali su Toscana, Umbria e Marche, poi anche sul resto delle regioni. Temperature in diminuzione.

Sud: Dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali soltanto sui rilievi di Calabria e Basilicata.

Mercoledì 14 giugno torna l’instabilità

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio.

Nuove deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: In questa giornata ci noterà un po’ di instabilità solo sui settori montuosi e in Liguria, sulle zone di pianura cielo con nubi irregolari

Centro: Il tempo andrà via via peggiorando con piogge e temporali anche forti via via su tutte le regioni. Temperature in diminuzione.

Sud: Sulla Sardegna è attesa un’intensa fase di maltempo, poi i temporali conquisteranno gran parte delle regioni, non i settori ionici.

Giovedì 15 giugno

Nord: Temporali a carattere sparso sulle Dolomiti, sulle zone pianeggianti il bel tempo sarà prevalente con cielo poco nuvoloso e clima caldo.

Centro: Condizioni di maltempo anche intenso su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, piovaschi invece sulle Marche e più soleggiato in Toscana.

Sud: Temporali forti possibili su gran parte dei settori, ma meno su quelli ionici e sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature in calo.