Massime previste tra i 19 e 26

Alta pressione protagonista in Sicilia e bel tempo ovunque per la giornata di domenica 24 marzo. Temperature primaverili con punte di 26 gradi. Queste in sintesi le previsioni meteo nell’isola.

Tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Salgono le temperature in Sicilia con punte anche di 26 gradi. Massime previste tra i 19 e 26.

Previsti 21 gradi ad Agrigento; 21 a Caltanissetta, 24 a Catania, 19 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo 19 a Ragusa, 26 a Siracusa, 19 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Ingresso di aria più fredda in quota pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo un po’ instabile sia sui confini alpini sia sui rilievi romagnoli. Sul resto dei settori il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. È attesa una contenuta diminuzione delle temperature di giorno, più consistente di notte al Nordovest. Venti di Libeccio sul Mar Ligure che sarà molto mosso.

Centro e Sardegna. L’ingresso di aria più fredda in quota destabilizzerà l’atmosfera su alcune regioni, infatti in questa giornata arriveranno nubi e precipitazioni, anche sotto forma di temporale, su Toscana interne e poi dalle Marche verso Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. Temperature in diminuzione di qualche grado di giorno. Venti variabili.

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile, ma soffiano venti da Ponente che saranno i responsabili dell’aumento della nuvolosità sui settori tirrenici. Sul Cilento è atteso qualche piovasco mentre sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. Le temperature sono previste in leggera diminuzione, i mari risulteranno generalmente poco mossi o localmente mossi.

Lunedì 25 marzo

Pressioni medio-alte interessano la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Al mattino, cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni grazie a un temporaneo rinforzo della pressione atmosferica. Dal pomeriggio, graduale aumento della nuvolosità a partire dal Nordovest, con piogge entro sera sul Piemonte occidentale e sull’estremo ponente ligure. Venti dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi. Temperature grossomodo stazionarie ovunque.

Centro e Sardegna. La prima parte del giorno trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento un po’ ovunque. Poi, con il passare delle ore, assisteremo a un generale aumento della nuvolosità soprattutto sui settori tirrenici, poi anche sulla Sardegna, dove saranno possibili delle veloci piogge. Entro sera qualche piovasco raggiungerà anche la Toscana, l’Umbria e i rilievi marchigiani.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione di origine africana protegge le nostre regioni in questa giornata. Fatta eccezione per una maggiore nuvolosità sulla Sicilia, peraltro innocua, sul resto dei settori avremo un ampio soleggiato dal mattino e fino a sera, in un contesto termico davvero mite per il periodo. I venti soffieranno in prevalenza dai quadranti meridionali, i mari risulteranno localmente mossi.