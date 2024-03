Massime tra i 12 ed i 20 gradi

Resiste il bel tempo in Sicilia. L’alta pressione prosegue la sua azione con stabilità e sole ovunque. Queste le previsioni meteo nell’isola per la giornata di giovedì 7 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Le temperature

Rimangono stabili le temperature. Massime previste tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Temporaneo aumento della pressione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco nuvoloso, magari localmente più coperto su Triveneto nel corso del pomeriggio, anche con locali precipitazioni a carattere irregolare verso sera. Temperature grossomodo stazionarie, venti deboli settentrionali.

Centro e Sardegna. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, ma soffiano deboli venti dai quadranti settentrionali per cui la giornata sarà contraddistinta da una debole instabilità mattutina lungo le coste adriatiche dove non si potranno escludere veloci precipitazioni. Sul resto delle regioni avremo un tempo più soleggiato e un cielo poco nuvoloso. Temperature sostanzialmente invariate.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni verranno interessate da una modesta instabilità pertanto se al mattino avremo condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno un po’ ovunque e dove saranno più compatte potranno provocare qualche precipitazione, specie in Calabria. Le temperature sono previste in leggera diminuzione di giorno. Venti deboli settentrionali.

Venerdì 8 marzo

Prosegue il campo di alta pressione che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni per cui dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo a tratti molto nuvoloso o anche coperto, ma con scarse precipitazioni, nel pomeriggio nubi in aumento al Nordovest con precipitazioni via via più diffuse in serata, nevose sulle Alpi sotto gli 800 metri. In nottata maltempo su tutte le regioni. Temperature in contenuta diminuzione.

Centro e Sardegna. Si avvicina la prima delle perturbazioni gemelle e così dopo una mattinata che sarà caratterizzata da un cielo poco o parzialmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a peggiorare dalla Sardegna verso il resto delle regioni con precipitazioni via via più diffuse e anche temporalesche in serata e nottata. Neve sugli Appennini a 1300 metri. Venti di Scirocco.

Sud e Sicilia. Pressione in lenta diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso fino al pomeriggio, poi tenderà a coprirsi via via più diffusamente in Campania, Basilicata e Puglia, anche con alcune piogge o temporali in nottata. Le temperature non subiranno grosse variazioni. Venti da sud.