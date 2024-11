Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Il tempo, insomma, è destinato a peggiorare ancora nei prossimi giorni.

Schiarite in serata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le previsioni dei prossimi giorni

Nei prossimi giorni si osserverà un lieve e temporaneo indebolimento dell’anticiclone, favorevole a maggior nuvolosità specialmente tra Calabria Ionica e Sicilia orientale, aree interessate da qualche pioggia o breve rovescio.

Le previsioni per sabato 9 novembre

na circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio.

Formazioni nebbiose in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Like this: Like Loading...