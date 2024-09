Ecco le previsioni meteo venerdì 20 settembre. Pressione medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli settentrionali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 3800 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

In Sicilia è arrivato l’autunno

Condizioni atmosferiche improntate all”instabilità si protrarranno con ogni probabilità nel corso della prossima settimana, a causa di una goccia fredda in quota, che traslerà in moto retrogrado dall’Europa danubiana al Mediterraneo occidentale, innesscando nuove piogge e rovesci, localmente anche a carattere temporalesco. Maggiormente interessate Campania e Calabria, oltre al versante tirrenico siciliano. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l’App di 3BMeteo.

Sabato 21 settembre

Pressione medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

