Continua il tempo incerto sulla sicilia e su tutto il meridione in attesa del maltempo che arriverà progressivamente in maniera anche consistente prima su Campania e Sardegna e poi, man mano,scenderà più a sud. il calod elle temperature con l’arrivo del primo vero inverno è previsto fra giovedì e venerdì di questa settimana, giorni che potrebbero anticipare le così’ detta giornate della Merla ovvero i giorni più freddi dell’anno che solitamente sono a cavallo fra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio,.

In attesa del vero inverno almeno pr quel che riguarda la temperature iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno

LUNEDI’ 16 GENNAIO

Nord: Tempo in peggioramento al Nordest con precipitazioni via via più diffuse e nevose a bassissima quota. Tempo più asciutto al Nordovest.

Centro: Precipitazioni forti dapprima sulla Toscana settentrionale, poi in serata anche su Umbria e Lazio dove risulteranno anche forti.

Sud: Tempo instabile su Campania e coste tirreniche in generale, altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature in lieve aumento.

MARTEDI’ 17 GENNAIO

Nord: Rovesci su Nordest e Lombardia, neve sulle Alpi a quote bassissime, spazi soleggiati in Liguria, sul basso Piemonte e sull’Alto Adige.

Centro: Venti forti di Libeccio e condizioni di forte maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Neve sui rilievi a 1200 metri. Nubi irregolari altrove.

Sud: Violento maltempo su Campania e Sardegna occidentale. Piogge sul Gargano e in Basilicata, nubi irregolari su Calabria, Sicilia e Salento.

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO

Nord: Mercoledì, tregua dalle piogge con cielo irregolarmente nuvoloso ovunque. Attese ancora nevicate fino in valle sui confini orientali.

Centro: Forte Libeccio e condizioni di maltempo diffuso su Toscana, Umbria, Lazio e Appennini. Attese piogge battenti e neve copiosa da 800 metri.

Sud: Intenso maltempo su Campania e Sardegna, sferzate dal Libeccio. Qualche pioggia anche in Basilicata, tempo più soleggiato altrove.