Alta pressione protagonista in Sicilia per la giornata di giovedì 18 gennaio. Questa garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Temperature ancora in aumento con valori massimi a tratti primaverili. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in ulteriore aumento

Salgono ancora le temperature (sia minime che massime) in Sicilia. Massime previste tra i 15 ed i 23 gradi con valori, dunque, a tratti primaverili. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 22 a Catania, 15 ad Enna, 21 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 23 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni pertanto in questa giornata dopo una mattinata con un cielo in gran parte coperto e pioviggine sparsa sulla pianura centrale e orientale, nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno per poi tornare in nottata sul Friuli Venezia Giulia. Venti forti di Libeccio con Mar Ligure agitato. Le temperature sono previste in crescita.

Centro e Sardegna. Soffiano venti forti di Libeccio che generano condizioni di instabilità sulle regioni che si affacciano sul Mar Tirreno e anche in Umbria. La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da piogge sulla Toscana settentrionale, in Umbria e sul Lazio, specie interno e meridionale. Sul resto delle regioni avremo un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Aumento termico diurno, mari molto mossi.

Sud e Sicilia. Pressione in temporaneo aumento, ma soffiano anche venti di Libeccio che provocheranno un po’ di instabilità soltanto sulla Campania dove sono attese delle piogge. Sul resto delle regioni il bel tempo sarà prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ulteriore aumento di giorno con clima primaverile su tante città. Mari molto mossi.

Per venerdì 19 gennaio tornano le nuvole

Le pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Tornano, dunque, le nuvole nell’isola. Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Irruzione di aria artica pertanto la giornata sarà caratterizzata da un rinforzo del vento di Bora al Nordest dove il tempo peggiorerà con cielo coperto e precipitazioni sparse, deboli. Dal pomeriggio peggiorerà pure in Lombardia con pioggia e neve in collina, neve a bassa quota in arrivo in Emilia Romagna sferzata dalla Bora. In serata nubi in aumento al Nordovest. Temperature in diminuzione.

Centro e Sardegna. I venti di Libeccio vengono sostituiti da quelli freddi di Grecale pertanto dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio peggiorerà rapidamente dalle Marche verso Umbria, Toscana e in serata/nottata sul resto delle regioni, anche in Sardegna. Oltre alla pioggia la neve scenderà a quote collinari. Temperature in diminuzione in serata.

Sud e Sicilia. Soffiano venti di Libeccio sulle nostre regioni, almeno fino a sera pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte parzialmente nuvoloso e con rare precipitazioni, queste più probabili sui rilievi campani. Il tempo tenderà a peggiorare in tarda serata e nottata con l’arrivo di precipitazioni diffuse, nevose a quote sempre più basse. Temperature in lieve calo di giorno.