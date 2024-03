Massime comprese tra i 17 ed i 23 gradi

Alta pressione, bel tempo e temperature in aumento. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 18 marzo.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

In aumento le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 17 ed i 23 gradi.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 21 a Messina, 19 a Palermo, 20 a Ragusa, 23 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un intenso corpo nuvoloso attraversa le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso. Sono previste delle piogge, al primo mattino dalla Lombardia verso il Nordest. Successivamente il tempo tornerà più asciutto, ma sempre con tante nuvole. Le temperature sono previste in lieve diminuzione di giorno. I venti soffieranno debolmente.

Centro e Sicilia. La pressione diminuisce per l’arrivo di una perturbazione atlantica e così in questa giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso o spesso coperto sulle regioni peninsulari, sarà soleggiato in Sardegna. Sono previste delle piogge che interesseranno maggiormente le regioni adriatiche nel corso del pomeriggio e sera. Le temperature sono previste in diminuzione.

Sud e Sicilia. Pressione in graduale diminuzione sulle nostre regioni per cui in questa giornata dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, il tempo tenderà a peggiorare con nubi via via più diffuse su gran parte delle regioni peninsulari. Sarà soleggiato in Sicilia. Entro sera arriveranno delle piogge in Puglia e sugli Appennini. Temperature grossomodo stazionarie.

Martedì 19 marzo

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, ma con addensamenti talora intensi nelle ore centrali della giornata. Formazione di nebbie in serata; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. Pressione in lieve aumento: la giornata risulterà così piuttosto stabile ovunque, al mattino saranno tuttavia possibili delle nebbie anche fitte sulle zone di pianura del Nord, in particolare lungo il corso del fiume Po. Venti dai quadranti settentrionali, temperature massime in lieve aumento, superiori alle medie del periodo. Mari generalmente calmi, al più poco mossi.

Centro e Sardegna. Pressione stabile. Al mattino qualche veloce rovescio potrà interessare i rilievi abruzzesi e il Molise, mentre altrove avremo un maggiore soleggiamento. Nel corso del pomeriggio avremo maggiori schiarite su tutte le regioni peninsulari. Sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso dal mattino fino a sera. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, mari localmente mossi.

Sud e Sicilia. Pressione stabile. Al mattino saranno possibili dei veloci temporali su Puglia, Basilicata e rilievi campani. Sulla Calabria, molte nubi ma senza fenomeni associati. Con il passare delle ore il tempo migliorerà ovunque, ultimi fenomeni sui settori peninsulari. Sulla Sicilia il tempo invece risulterà sempre stabile e soleggiato. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.