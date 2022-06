Per domenica 12 giugno rimane il tempo stabile

L’anticiclone africano torna gradualmente a riprendere possesso del bacino del Mediterraneo. Tempo in miglioramento in Sicilia per la giornata di sabato 11 giugno eccezion fatta per qualche annuvolamento lungo i settori settentrionali, soprattutto tra il Palermitano ed il Messinese. Ma la situazione dovrebbe migliorare entro le ore pomeridiane. Nel resto dell’isola le condizioni meteo saranno prettamente estive con cielo sereno o, al massimo, poco nuvoloso.

Torna, dunque, il bel tempo dopo una giornata caratterizzata da instabilità e piogge anche piuttosto forti pur se di breve durata.

Temperature in aumento

Tornano a salire, dopo un paio di giorni, le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 24 ed i 32 gradi. Nella maggior parte dei casi temperature gradevoli. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 32 a Catania, 24 ad Enna, 27 a Messina, 28 a Palermo, 29 a Ragusa, 30 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Torna l’alta pressione sulle nostre regioni a garanzia di una giornata completamente soleggiata. Temperature estive ovunque.

Centro: Il cielo si presenterà poco nuvoloso. Venti settentrionali e temperature di nuovo in aumento, più contenuto sulle Adriatiche.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddista dal bel tempo. Il cielo avrà nubi sparse in Calabria e sulla Sicilia orientale, sarà più sereno altrove.

Per domenica 12 giugno rimane il tempo stabile

L’alta pressione si rinforza ulteriormente sulle regioni meridionali dello Stivale determinando così bel tempo prevalete anche in Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso. Temperature in lieve rialzo.

Nord: In questa giornata avremo un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo si presenterà sereno. Temperature in ulteriore aumento.

Centro: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo prevalentemente sereno ovunque. Temperature massime fino a 32-33°C.

Resto del Sud: Il cielo sarà praticamente sereno salvo per una certa nuvolosità attesa sulla Calabria interna. Temperature in ulteriore aumento.