Torna l’instabilità che sembrava superata e con essa rischi di piogge improvvise e perfino un allerta meteo, sia pure di colore giallo, il minimo dei rischi previsti dal sistema di allerta. La possibilità di piogge improvvise su tutto il meridione d’Italia è dovuta ad incrocia fra l’anticiclone e i flussi di aria fredda che non hanno lasciato il campo come previsto dai precedenti modelli climatici. Così il ud d’Italia rischia di vivere quello che già il Nord ha visto.

Almeno queste le previsioni comunicate dal sito iLMeteo.it che rivede le proprie previsioni precedenti e torna a parlare di instabilità spiccata. Ecco l’andamento climatico per i prossimi giorni sull’Italia, area per area e giorno per giorno:

GIOVEDI’ 01 SETTEMBRE

Nord: Subito instabile al Nordest, poi sulle Alpi e quindi, entro sera nuovo peggioramento in arrivo dal Nordovest. Temperature massime in calo.

Centro: Al mattino avremo piogge sparse sulle coste tirreniche, poi, nel pomeriggio, forti temporali su Umbria, Adriatiche e Lazio.

Sud: atmosfera spiccatamente instabile. Al mattino temporali in Campania, poi su Puglia, Basilicata, Calabria interna e ancora sul Cilento.

VENERDI’ 02 SETTEMBRE

Nord: Venerdì, lento peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio con rovesci temporaleschi a partire da Piemonte e Valle d’Aosta.

Centro: In questa giornata il tempo risulterà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso su Puglia e Calabria (rare precipitazioni) e sul messinese, altrove sarà decisamente più sereno.

SABATO 03 SETTEMBRE

Nord: Sabato, un fronte instabile e spesso temporalesco interessa le nostre regioni con precipitazioni a carattere sparso, ma spesso forti.

Centro: L’avanguardia di una perturbazione atlantica provocherà un peggioramento del tempo sulla Toscana. In nottata peggiorerà anche sul Lazio.

Sud: Sabato, sulle nostre regioni avanza l’anticiclone africano per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento ovunque.