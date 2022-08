Per giovedì 1 settembre

Il maltempo portato sull’Italia da una perturbazione atlantica si estenderà domani dall’Emilia-Romagna a gran parte del Centro e del Sud, Sicilia compresa, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità specie sui settori costieri. Lo indica un’allerta meteo del Dipartimento della Protezione civile.

Allerta gialla della protezione civile

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, giovedì 1 settembre. Nella giornata di domani, per tutta la fascia settentrionale – inclusa la città di Palermo – e nordorientale dell’isola è prevista allerta gialla. In particolare, si legge nel bollettino n. 22243, “dalle prime ore di domani, giovedì 1 settembre 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori nordorientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Tempo in peggioramento

Dalle prime ore di domani, dunque, attesi temporali su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata, specie settori tirrenici, e Sicilia, specie settori nord-orientali e isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per la giornata di domani allerta gialla anche su Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Umbria, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria e su parte di Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia.

Nel resto d’Italia

Nord: Rovesci sparsi subito su Lombardia e Nordest, poi ancora sull’arco alpino. Sarà più soleggiato sul resto dei settori e in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso solo sulle regioni adriatiche e sull’alta Toscana con temporali a carattere sparso.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso salvo più nubi, pomeridiane, tra Basilicata e Puglia, ma generalmente innocue.

La situazione

Per la giornata di giovedì 1 settembre contesto meteo simile a quello del giorno precedente con tanto sole e poche nuvole. Possibile peggioramento nel Siracusano dove sono attese pioggerelle nelle ore pomeridiane. Temperature in rialzo su Calabria e Sicilia, in nuovo calo dal pomeriggio-sera in Campania. Venti deboli o moderati da Ovest-Ovest-Sud-Ovest. Mari poco mossi.

Nord: Subito instabile al Nordest, poi sulle Alpi e quindi, entro sera nuovo peggioramento in arrivo dal Nordovest. Temperature massime in calo.

Centro: Al mattino avremo piogge sparse sulle coste tirreniche, poi, nel pomeriggio, forti temporali su Umbria e regioni adriatiche tutte.

Resto del Sud: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio ci potranno essere alcuni rovesci tra Basilicata e Puglia. Temperature stabili.

Venerdì 2 settembre

Nord: Venerdì, graduale peggioramento del tempo, specie dal pomeriggio con rovesci temporaleschi a partire da Piemonte e Valle d’Aosta.

Centro: In questa giornata il tempo risulterà stabile con un ampio soleggiamento e un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima caldo.

Sud: Il cielo si presenterà più nuvoloso su Basilicata e Calabria (rare precipitazioni) e sul Salento, altrove sarà decisamente più sereno.