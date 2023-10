Valori al di sopra della media del periodo

Passata la parentesi maltempo torna il sole in Sicilia. Per la giornata di domenica 22 ottobre l’alta pressione offrirà cieli sereni o al massimo poco nuvolosi con temperature stabili e ben al di sopra della media del periodo con punte fino a 27 gradi.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da quasi calmo a mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature in Sicilia, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi che oscillano tra i 20 ed i 27 gradi. Massime quindi ancora superiori alla media stagionale.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 26 a Catania, 20 ad Enna, 25 a Messina, 27 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata oltre alle nebbie mattutine in pianura, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, ma con cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature stabili.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature massime in leggera diminuzione.

Lunedì 23 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Fatta eccezione per qualche nebbia sulle pianure, la giornata risulterà soleggiata su tutti i settori, ma entro sera peggiora in Liguria.

Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Valori massimi fino a 25 gradi.

Sud: Pressione in aumento. La giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata, con temperature massime prossime ai 30 gradi sulla Sicilia.

Martedì 24 ottobre

Nord: Questa giornata sarà contraddistinta da precipitazioni anche forti su gran parte delle regioni, più soleggiato soltanto sulla Romagna.

Centro: Un’intensa perturbazione porta una fase di maltempo sulla Toscana e nel pomeriggio e sere anche su Umbria e Lazio. Nubi sparse altrove.

Sud: Martedì, pressione stabile su molte regioni, ma non sulla Sardegna dove potranno verificarsi piogge e locali temporali. Venti meridionali.