Domenica 21 gennaio, tempo variabile

L’alta pressione va via, arriva l’aria più umida e peggiorano le condizioni meteo in Sicilia per la giornata di sabato 20 gennaio. Possibili pioggerelle di debole intensità già nella seconda parte della mattinata. Temperature ancora stabili.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Massime e minime stabili in Sicilia. Valori massimi compresi tra i 14 ed i 21 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 14 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 19 a Ragusa, 21 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in aumento, ma soffiano venti freddi di origine artica pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e terso su tutte le regioni. Temperature in sensibile calo, forti gelate notturne anche sulle zone pianeggianti, fino a -25°C sulle Alpi.

Centro e Sardegna. Irruzione di aria artica sulle nostre regioni. Venti forti e così la giornata sarà contraddistinta da una mattinata piuttosto instabile su Marche, Abruzzo e Molise dove la neve scenderà sotto forma di bufera e rasenterà le zone pianeggianti. Possibile instabilità pure sul Lazio, anche a Roma. Sarà tutto soleggiato sul resto delle regioni. Temperature in sensibile diminuzione.

Sud e Sicilia. Vortice in azione alimentato da aria artica, la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto peninsulari. Sono attese piogge forti, specie in Campania, ma soprattutto la neve che scenderà sotto forma di tormenta fino a quote collinari. Temperature in sensibile diminuzione, moto ondoso in forte aumento, venti sostenuti da nord.

Domenica 21 gennaio, tempo variabile e temperature giù

Pressione medie e livellate interessano l’isola garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata.

Su litorale tirrenico e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti moderati settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. La pressione è in deciso aumento, ma soffiano venti freddi dai quadranti nordorientali pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature in locale lieve diminuzione. Attese forti gelate notturne anche sulle zone pianeggianti.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono sferzate da venti freddi di Grecale che manterranno un clima invernale. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno e solo occasionalmente poco nuvoloso. Le temperature non subiranno grosse variazioni con valori minimi molto bassi, anche sottozero in Toscana e vicino ad esso pure sulle coste.

Sud e Sicilia. Soffiano venti forti dai quadranti nordorientali, il clima è tipicamente invernale, ma la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Soltanto su Puglia meridionale e Sicilia settentrionale le nubi saranno più compatte, ma senza arrecare precipitazioni degne di nota. Temperature in ulteriore lieve diminuzione.