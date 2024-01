Per sabato 20 gennaio possibili piogge

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato ma con un peggioramento nell’arco della giornata di venerdì 19 gennaio. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da agitato a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature ancora stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola con massime comprese tra 15 e 22 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 20 a Palermo, 18 a Ragusa, 22 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Irruzione di aria artica, la giornata sarà caratterizzata da un rinforzo del vento di Bora al Nordest dove il tempo peggiorerà con cielo coperto e precipitazioni sparse, a tratti moderate. Dal pomeriggio peggiorerà pure in Lombardia con pioggia e neve in collina, neve a bassa quota in arrivo in Emilia Romagna sferzata dalla Bora. In serata nubi in aumento al Nordovest. Temperature in calo.

Centro e Sardegna. I venti di Libeccio vengono sostituiti da quelli freddi di Grecale pertanto dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, nel corso del pomeriggio peggiorerà rapidamente dalle Marche verso Umbria, Toscana e in serata/nottata sul resto delle regioni, anche in Sardegna. Oltre alla pioggia la neve scenderà a quote collinari. Temperature in diminuzione in serata.

Sud e Sicilia. Soffiano venti di Libeccio sulle nostre regioni, almeno fino a sera pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte parzialmente nuvoloso e con rare precipitazioni, queste più probabili sui rilievi campani. Il tempo tenderà a peggiorare in tarda serata e nottata con l’arrivo di precipitazioni diffuse, nevose a quote sempre più basse. Temperature in lieve calo di giorno.

Sabato 20 gennaio, possibili piogge

Per la giornata di sabato 20 gennaio, la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Pressione in aumento, ma soffiano venti freddi di origine artica pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e terso su tutte le regioni. Temperature in sensibile calo, forti gelate notturne anche sulle zone pianeggianti, fino a -25°C sulle Alpi.

Centro e Sardegna. Irruzione di aria artica sulle nostre regioni. Venti forti e così la giornata sarà contraddistinta da una mattinata piuttosto instabile su Marche, Abruzzo e Molise dove la neve scenderà sotto forma di bufera e rasenterà le zone pianeggianti. Possibile instabilità pure sul Lazio, anche a Roma. Sarà tutto soleggiato sul resto delle regioni. Temperature in sensibile diminuzione.

Sud e Sicilia. Vortice in azione alimentato da aria artica, la giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo su gran parte delle regioni, soprattutto peninsulari. Sono attese piogge forti, specie in Campania, ma soprattutto la neve che scenderà sotto forma di tormenta fino a quote collinari. Temperature in sensibile diminuzione, moto ondoso in forte aumento, venti sostenuti da nord.