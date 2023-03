Arriva la primavera. Dopo il passaggio di nuvole che hanno portato qualche pioggia e temperature fresche, adesso la primavera può prendere il sopravvento. Anche se si attende l’arrivo di una perturbazione che porterà nuova pioggia, i venti hanno rallentato il suo spostamento e dunque annuvolamenti e piogge passeggere in questa fase riguarderanno solo il Nord del paese. Fine settimana soleggiato con temperature in salita. Sarà un week-end tipicamente primaverile per la Sicilia come per buona parte del meridione d’Italia, complice anche l’arrivo dell’ora legale che allungherà le giornate. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. Eccole giorno per giorno ed area per area del Paese fino alla giornata di domenica:

VENERDI’ 24 MARZO

Nord: Il cielo si presenterà molto nuvoloso, più coperto sulle Alpi di confine dove sono attese delle piogge, anche moderate. Clima sempre mite.

Centro: Nel corso di venerdì, pressione stabile. Giornata all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso dappertutto; clima mite.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e un clima tipicamente primaverile. Venti deboli da direzioni variabili.

SABATO 25 MARZO

Nord: Il tempo risulterà un po’ piovoso sul Friuli Venezia Giulia e sui confini alpini, altrove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite.

DOMENICA 26 MARZO

Nord: Tempo subito instabile sulle Alpi, poi, nel pomeriggio, anche in pianura con temporali veloci e locali grandinate. Temperature stabili.

Centro: Dopo una mattinata asciutta e in prevalenza soleggiata, il tempo peggiorerà dalla Toscana verso l’Umbria con rovesci e alcuni temporali.

Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento ovunque. Temperature miti, punte massime di 26 gradi in Sicilia, 25 in Puglia.