Ha infilato un piccolo registratore nello zaino della figlia e ha poi portato quelle intercettazioni “fai da te” ai carabinieri presentando una querela contro le insegnanti.

La mamma della piccola avrebbe notato negli ultimi tempi alcuni atteggiamenti strani. Così si è trasformata in investigatrice privata e prima di presentarsi in caserma ha affrontato le educatrici dell’asilo che si trova in quartiere periferico nella zona che ricade nella terza circoscrizione. Anche la scuola ha deciso di presentare una denuncia nei confronti della donna. A fare scattare la denuncia contro le maestre l’atteggiamento assunto. Le insegnanti hanno negato ogni addebito e ribadito che loro amano i bimbi.

La madre avrebbe sentito nelle registrazioni ‘vieni, guarda che ti do, e un’altra insegnante rispondere ‘sì, un pugno in bocca’. In un altro un’educatrice, all’ipotesi che un bambino possa bruciarsi con il fornello in mensa, ridacchia e commenta ‘pazienza, è stato un incidente’.

Le famiglie del quartiere si sarebbero divise sul caso, su cui dovranno eventualmente fare luce i carabinieri. Inevitabilmente il caso è esploso anche sui social, in particolare su TikTok, dove diversi genitori si sono esposti affermando che da tempo portano i loro figli in quella struttura e che mai hanno avuto sentori di maltrattamenti o insulti ai propri piccoli.