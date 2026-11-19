Dalle aule dei tribunali alle verifiche amministrative sul campo. La lunga battaglia sui canoni di affitto applicati ai negozianti nei centri commerciali siciliani condotta da Confimprese entra in una fase operativa. Con una nota firmata dal dirigente generale Dario Cartabellotta, il Dipartimento regionale delle Attività produttive ha infatti nominato la dottoressa Giorgia Prestana commissario ad acta presso il Comune di Carini.

Il suo compito sarà quello di avviare un procedimento per controllare il rispetto delle condizioni alla base dell’autorizzazione rilasciata alla società Errichten s.r.l. per la realizzazione del centro commerciale Poseidon (struttura di recente acquisita da Kryalos SGR). Nello specifico, il commissario dovrà confrontare gli attuali canoni di locazione applicati agli operatori commerciali con quelli indicati nello studio di impatto economico presentato per ottenere il titolo autorizzativo.

Il nodo delle sentenze e il precedente del CGA

La nomina fa seguito al ricorso presentato al TAR Sicilia dalla società Sa.Ma. s.r.l., sostenuta dall’intervento di Confimprese Palermo. I giudici amministrativi hanno stabilito l’obbligo per il Comune di Carini di pronunciarsi sulle verifiche richieste, recependo quanto già fissato dalla sentenza n. 813/2025 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il CGA aveva infatti sancito il dovere delle amministrazioni pubbliche di vigilare sull’andamento degli affitti per tutelare la piccola e media imprenditoria.

“Con la nomina del commissario ad acta si passa adesso alla fase operativa, nella quale dovranno essere esaminate le condizioni economiche effettivamente applicate e la loro compatibilità con i presupposti dell’autorizzazione” spiega il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice. “Il principio affermato dalla giustizia amministrativa non elimina la libertà contrattuale tra proprietari dei centri commerciali e singoli operatori. Riconosce, tuttavia, che tale libertà deve essere esercitata nel rispetto degli interessi pubblici che hanno giustificato l’autorizzazione, tra i quali assume particolare rilievo la salvaguardia della piccola e media imprenditoria”.

Il prossimo passo: l’udienza per il Forum di Palermo

Il caso di Carini potrebbe fare da apripista per altre grandi strutture dell’Isola. Il prossimo 26 novembre è infatti fissata un’udienza davanti ai giudici amministrativi riguardante il centro commerciale Forum di Palermo, durante la quale si discuterà la possibilità di nominare un commissario ad acta anche per il capoluogo.

“Si tratta di procedimenti distinti, ma collegati dall’applicazione del medesimo principio giuridico” sottolinea ancora Felice. Secondo il numero uno di Confimprese Palermo, gli studi di impatto economico non possono esaurire la loro funzione al momento del rilascio delle licenze, ma devono essere verificati anche durante l’attività delle gallerie commerciali.

“Questo non significa anticipare l’esito degli accertamenti, né affermare che i canoni attualmente praticati siano illegittimi” conclude Felice. “Saranno gli accertamenti amministrativi, e non le sole valutazioni delle parti interessate, a stabilire se i canoni applicati risultino congrui rispetto alle condizioni autorizzative e agli interessi pubblici tutelati”.