Più risorse europee per costruire nuovi alloggi nelle aree metropolitane e riqualificare il patrimonio esistente contro il degrado e lo spopolamento. È la richiesta avanzata ieri a Bruxelles dalla deputazione e dalle istituzioni siciliane durante l’incontro “Making EU funds work for affordable housing: lessons from Regions and Cities”, ospitato presso l’Ufficio della Presidenza della Regione Siciliana nell’ambito del programma “Close to you” della EURegionsWeek.

L’iniziativa, promossa dal dipartimento Programmazione della Presidenza con il supporto del dipartimento Affari extraregionali, ha acceso i riflettori sull’attuazione del “Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili”, ponendo le esigenze dei territori insulari e del Mezzogiorno al centro dell’agenda comunitaria.

La strategia di Aricò: “Duemila famiglie cambieranno casa restando nella stessa”

In rappresentanza del presidente Renato Schifani, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha aperto e concluso il convegno, illustrando come la Regione stia già traducendo in cantieri le risorse disponibili, a partire dagli oltre 250 milioni di euro destinati all’housing nel Pr Fesr 2021-2027 (258 milioni la dotazione esatta inserita con la revisione di medio termine) e dai fondi del Pnrr.

“Abbiamo mostrato esperienze concrete su Trapani, Palermo, Catania e Siracusa, in collaborazione con gli Iacp della Sicilia, in cui l’housing sociale non serve soltanto ad aiutare le famiglie, ma offre punti di riferimento agli anziani e ospita centri sociali, aggregativi o anche turistici – ha spiegato Aricò –. Con i finanziamenti voluti dal governo nazionale sul Pnrr abbiamo avviato un piano da circa 200 milioni di investimenti per riqualificare energeticamente 2.000 alloggi. Paradossalmente, duemila famiglie in Sicilia cambieranno casa rimanendo nella stessa, grazie a una rigenerazione non soltanto urbana ma soprattutto energetica”.

L’appello di Falcone: “Servono investimenti su misura per la Sicilia”

A farsi portavoce della necessità di un impegno finanziario più incisivo da parte dell’Unione europea è stato l’europarlamentare Marco Falcone, intervenuto al fianco di Giuseppina Meli per la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Ue.

“In Sicilia oggi abbiamo tutte le peculiarità: è una zona insulare, con aree metropolitane molto urbanizzate e aree interne che rischiano lo spopolamento – ha dichiarato Falcone a margine dei lavori –. L’Europa, in raccordo con gli Stati ma anche con le Regioni, deve riuscire a dare un’offerta di investimento di nuove unità immobiliari laddove servono, soprattutto nelle aree metropolitane, e riqualificare invece quelle unità abitative che purtroppo soffrono di un gravissimo degrado”.

Secondo l’esponente siciliano a Bruxelles, la doppia direttrice dei fondi Ue è la chiave per il rilancio dei territori: “Se riusciamo a mettere in campo un’azione che da un lato dia nuove abitazioni e dall’altro possa ristrutturare quelle esistenti, daremo anche ai nostri territori una rigenerazione urbana utile per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”.

I numeri del fabbisogno europeo e il confronto tra regioni

La richiesta di potenziare gli stanziamenti comunitari poggia su dati allarmanti illustrati durante la sessione. Con la Mid-term review dei programmi Ue sono stati destinati 3,8 miliardi di euro complessivi all’housing in Europa, di cui 1,5 miliardi in Italia. Eppure, nell’Unione si realizzano attualmente 1,6 milioni di unità abitative l’anno: per colmare il divario rispetto al reale fabbisogno servirebbero 650 mila alloggi aggiuntivi ogni anno nel prossimo decennio, mentre i senza dimora nell’Ue superano ormai il milione (di cui 400 mila minori).

Al dibattito – introdotto dal dirigente generale degli Affari extraregionali Filippo Nasca e dal direttore del dipartimento Programmazione Vincenzo Falgares, con la moderazione della dirigente del servizio Comunicazione Angela Antinoro – hanno preso parte per la Commissione europea Francesco Amodeo (Dg Ener, task force housing) e Nicola De Michelis (vicedirettore Dg Regio).

Spazio anche alle best practice continentali con Alice Pittini (Housing Europe) e Tim Wolters (Aedes), che ha illustrato il modello dei Paesi Bassi, dove quasi il 30% degli alloggi è no profit (contro una media Ue del 10%). Nel panel finale dedicato alle esperienze regionali italiane si sono infine confrontate Ornella Pagano (Regione Siciliana), Donata Vizzino (Campania), Andrea Liberatore (Abruzzo, in videocollegamento) e Barbara Mura (Comune di Quartu Sant’Elena, Sardegna, sul recupero di un’antica fornace). Presenti in sala anche funzionari dell’Europarlamento e delegazioni di Lazio, Toscana, Calabria e Valle d’Aosta, a conferma del ruolo centrale assunto dalla Sicilia nell’ambito della EURegionsWeek 2026, dopo l’appuntamento di ottobre sulle tecnologie strategiche (“Delivering Step”).