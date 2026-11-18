Un vero e proprio terremoto politico, un maremoto ma dentro un bicchiere d’acqua quello consumatosi nel giro di poche ore tra Roma e Palermo,. Voci che agitano le acque del centrodestra siciliano a un anno esatto dalle elezioni regionali del 2027. Al centro della bufera c’è, ancora una volta, il futuro di Palazzo d’Orléans e la successione (o la ricandidatura) del governatore uscente Renato Schifani, che in serata ha scelto la via dei social per rispedire al mittente retroscena e indiscrezioni.

Il caso: l’annuncio su Mulè e la frenata di Forza Italia

Tutto parte nel primo pomeriggio con un lancio dell’agenzia Italpress ripreso senza verifiche da alcuni giornali e che fa esplodere il caso: secondo fonti romane, durante una riunione di vertice tenutasi ieri alla presenza del segretario nazionale Antonio Tajani, dei vicesegretari (Occhiuto, Cirio, Bergamini, Benigni) e dei capigruppo Costa e Craxi, Forza Italia avrebbe individuato in Giorgio Mulè il candidato designato alla presidenza della Regione Siciliana. Una scelta che sembrava mettere la parola fine alle settimane di tensioni interne agli azzurri, proprio mentre il commissario regionale Nino Minardo rientrava da una due giorni di incontri sull’Isola rivendicando al partito la casella di Palazzo d’Orléans.

Il tempo di far rimbalzare la notizia sui siti e nelle segreterie politiche, ed ecco arrivare la doccia fredda. Una nota ufficiale di Forza Italia frena bruscamente e smentisce l’investitura: “Ieri, in una riunione di vertice convocata nella sede del partito per parlare della manovra, ci si è brevemente soffermati sulle elezioni siciliane e si è ribadito il principio che spetta a Forza Italia indicare il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Sicilia, senza entrare nel merito delle candidature”.

Il retroscena sull’asse Tajani-Meloni e la scadenza di Atreju

A fare parzialmente chiarezza sulla genesi del corto circuito è un successivo lancio di un’altra agenzia, l’Ansa. Dietro l’accelerazione ci sarebbe un colloquio ai massimi livelli tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, durante il quale sarebbe stato definito un accordo di massima sui principi ma non un nome: la scelta del candidato governatore in Sicilia tocca agli azzurri, con l’obiettivo di chiudere la partita entro metà dicembre, in concomitanza con la kermesse di Atreju. In questo scenario, il nome di Mulè resta effettivamente in campo, ma subordinato a una condizione precisa: l’eventuale passo di lato di Renato Schifani, qualora il presidente uscente dovesse rinunciare al “bis” concordando con il partito una exit strategy. Nessuna designazione ufficiale, dunque, ma un cantiere apertissimo. E una serie di ipotesi ancora da mettere a disposizione dei protagonisti.

L’altolà della Lega: “Nessun diritto acquisito”

Anche se smentita, l’ipotesi di un’investitura calata dall’alto e targata esclusivamente Forza Italia ha scatenato l’immediata reazione degli alleati. A partire dalla Lega, che chiude la porta a qualsiasi automatismo.

Durissimo il segretario regionale e senatore Nino Germanà: “Non mi risulta che si sia ancora riunito il tavolo nazionale della coalizione, l’unico organismo deputato a esaminare le proposte dei singoli partiti. Non sarà un singolo partito a decidere, ma l’intero centrodestra”. Germanà lancia poi un avvertimento chiaro agli azzurri: “Qualora Forza Italia dovesse mettere in discussione la ricandidatura del presidente Renato Schifani, la Lega è pronta a fare le proprie proposte, anche più di una. Manca ancora un anno alla fine della legislatura, ogni discussione è prematura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, che contesta la “primogenitura” rivendicata da FI: “Leggo notizie secondo cui sarebbe Forza Italia a dover esprimere il candidato, quasi vantando un diritto acquisito che non si comprende da dove derivi, soprattutto se si sta valutando un’alternativa a Schifani. Abbiamo sempre sostenuto con lealtà il governo, ma se il presidente uscente non dovesse essere ricandidato, anche la Lega avrebbe tutte le carte in regola per rivendicare la Presidenza. Non è una casella assegnata per sempre a un partito”.

Costituente Popolare: “No a scelte interne a un solo partito”

A chiedere un cambio di passo e collegialità è anche la Costituente Popolare, con una nota firmata da Pace, Terrana e Dell’Utri. Pur guardando con rispetto alle dinamiche interne degli alleati e riconoscendo il ruolo istituzionale di Schifani, il movimento moderato avverte: “Una scelta così importante per il futuro della Sicilia non possa esaurirsi nelle dinamiche interne a una singola forza politica. La Presidenza riguarda l’intera coalizione e i cittadini siciliani”. E ribadisce: “Non rivendichiamo primati e non poniamo veti, ma rivendichiamo pari dignità politica e condivisione delle scelte su temi come sanità, lavoro e infrastrutture”.

La replica al vetriolo di Schifani: “C’è chi lavora e chi chiacchiera”

Mentre il dibattito impazzava tra comunicati e retroscena romani, a rompere il silenzio è stato il diretto interessato. Con un messaggio affilato affidato ai propri canali social, corredato da una foto che lo ritrae al lavoro mentre firma alcuni documenti istituzionali, il presidente della Regione Renato Schifani ha liquidato così la questione: “C’è chi lavora e chi chiacchiera. Io continuo a occuparmi della Sicilia: l’agenda è già abbastanza piena”.