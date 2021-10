“Mi ha telefonato Renzi: ci incontreremo a Firenze nelle prossime settimane”. Lo aveva anticipato nei giorni scorsi Gianfranco Miccichè, nel corso in una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. Ed effettivamente il dialogo tra gli azzurri e Italia Viva in vista delle prossime scadenze elettorali sembra prendere corpo. Il commissario di Forza Italia in Sicilia infatti qualche sera fa è volato a Firenze per una cena con Matteo Renzi.

Il patto “Forza Italia Viva”

Ancora non ci sarebbe un nome in codice del patto “Forza Italia Viva”, ma secondo quanto riporta oggi il quotidiano “La Sicilia”, sarebbe “laboratorio Sicilia”. «È stata una serata davvero bella, con una persona colta e piacevole, prima ancora che con un politico di livello superiore», avrebbe detto Miccichè dopo che Renzi gli avrebbe assicurato l’appoggio («con i miei in Sicilia ci parlo io», scrive il quotidiano catanese). Gianfranco Miccichè avrebbe prenotato e Matteo Renzi avrebbe pagato il conto. Indiscrezioni di una cena gourmet alla Enoteca Pinchiorri, ristorante tre stelle Michelin.

Il gemellaggio fra i due partiti

Cosa accadrà adesso? I due gruppo di Forza Italia e Italia Viva all’Ars «restano autonomi, ma già da questa settimana dovrebbe essere ufficializzato uno stretto rapporto di collaborazione, forse un intergruppo, fra i 16 deputati regionali, 13 forzisti e 3 renziani (“Italia Viva-Sicilia futura azzurra” il nome)», riporta il quotidiano etneo.

Le Comunali di Palermo

Gongola Edy Tamajo, recordman di preferenze, entusiasta di ritrovarsi accanto all’amico Gianfranco Miccichè. Dopo l’addio di Luca Sammartino, passato da Italia Viva alla Lega, i renziani puntano dunque all’intesa con gli azzurri a Palermo. Così “il patto siglato a Firenze col viceré berlusconiano di Sicilia gli consente un test di avvicinamento al fronte moderato del centrodestra”. E se il matrimonio fra Forza Italia e Italia Viva andrà bene, sarà riproposto alle Regionali del prossimo autunno.

Prossima tappa: la scelta del candidato sindaco di Palermo.