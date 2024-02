Il sindaco: “Non ci fermeranno, non abbiamo paura”

Minacce di morte al presidente del consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza. Gli sono state recapitate con una lettera che fa chiaro riferimento ad alcune sue affermazioni dei giorni scorsi. In particolare le minacce sono legate all’ avere definito “animali” gli esecutori dell’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, in occasione dell’anniversario della drammatica uccisione del piccolo risalente allo scorso mese di gennaio. La lettera intimidatoria non è stata inviata solo a Liuzza ma riguarda tutta l’amministrazione di San Giuseppe Jato guidata attualmente dal sindaco Giuseppe Siviglia. Le minacce sono chiaramente dirette contr l’attività antimafia intrapresa dal Comune della valle dello Jato

Nella lettera, però, ci sono riferimenti precisi al presidente del Consiglio Liuzza che viene “invitato” a tornare a fare il farmacista e a smetterla di fare antimafia.

La reazione del sindaco

“Un episodio macabro da condannare” dice il sindaco Giuseppe Siviglia in una nota di risposta pubblica. “Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri e informato la Prefettura – continua il sindaco Siviglia – e non ci fermeremo davanti a minacce del genere. Naturalmente l’azione dell’amministrazione comunale proseguirà senza alcun timore nel solco della lotta per la legalità”.

La solidarietà di Lavardera

Gli attestati di solidarietà arrivano anche da Palermo all’indirizzo dell’amministrazione comunale jatina. “Ho appreso delle minacce di morte arrivate al presidente del consiglio di San Giuseppe Jato. L’Antimafia è la strada da seguire per rendere la nostra terra un posto migliore. Nel mio ruolo, ci tengo a dire sia a lui che al sindaco Siviglia che hanno tutta la mia vicinanza. So bene cosa significa ricevere delle minacce, ma vuol dire che siete sulla strada giusta. Andate avanti con orgoglio” ha detto il vicepresidente vicario della Commissione antimafia all’Ars, Ismaele La Vardera di Sud chiama nord.

“Sono certo che né Antonino Liuzza né gli altri consiglieri comunali ed amministratori locali impegnati con lui per l’affermazione della legalità faranno alcun passo indietro dopo le minacce ricevute. Così come sono certo che con il loro operato continueranno ad onorare la memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, esprimendo tutto lo sdegno contro gli autori di quel gesto atroce. A tutti loro, esprimo la mia solidarietà, con l’invito a proseguire senza timore nel proprio lavoro per la comunità” ha, invece, dichiarato Gaspare Vitrano, deputato regionale di Forza Italia, presidente della Commissione per le attività produttive