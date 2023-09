“Oggi e’ per me un giorno di grande felicita’ che consacra l’inizio di un nuovo percorso politico. Per questo voglio ringraziare tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, i dirigenti nazionali e regionali che mi hanno accolto con grande affetto. Mi sento a casa fra vecchi e nuovi amici”.

Lo ha detto l’assessore comunale al patrimonio e ambiente della giunta Lagalla in quota Forza Italia, Andrea Mineo, a margine della manifestazione di Fdi a Palermo “L’Italia vincente”, in cui e’ stato ufficializzato il suo passaggio al partito di Giorgia Meloni. Dal palco e’ stata la deputata nazionale Carolina Varchi, vice sindaco di Palermo ad annunciare il transito ufficiale di Andrea Mineo accolto con un applauso.

Lagalla: “Pronto ad ascoltare tutte le richieste”

“Ho detto che avrei ascoltato le richieste dei partiti subito dopo la fase di completamento degli atti amministratiti, che si è chiusa poco più di 24 ore fa. Il tempo di un fine settimana auspicabilmente di possibile e limitato risposo e da lunedì vedremo quali saranno le richieste dei partiti, che fino a questo momento riguardano, mi sembra, la richiesta di Forza Italia di una sostituzione della propria squadra di governo. Ne parleremo con Forza Italia prima di tutti: ovviamente è un tema che, siccome si tratta di sostituire alcuni rappresentanti nel governo della città, affronteremo in un dialogo più ampio all’interno della maggioranza”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla rispondendo ai cronisti, a margine della convention di FdI in corso a Palermo, sul rimpasto in giunta. Sono gli assessori Rosy Pennino e Andrea Mineo, quest’ultimo ha ufficializzato proprio oggi l’addio a Forza Italia e l’adesione a FdI.

Varchi: “Tra poco cesserà il mio impegno in giunta”

“Tra poco cesserà il mio impegno da vicesindaco e assessore al bilancio del comune di Palermo e sarò sostituita da un’altra persona, quindi desidero che assessori e consiglieri siano qua sul palco insieme con me”. Lo ha detto Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia alla convention di Palermo de “L’Italia vincente”. “Il doppio impegno tra Palermo e Roma – ha spiegato – è molto faticoso ed è per questo che, a brevissimo, in ossequio all’impegno preso con il mio partito, mi dedicherò a tempo pieno all’impegno di parlamentare”. Poi, a proposito del rimpasto in giunta comunale di cui si parla tanto in questi giorni, Varchi ha sottolineato: “Non è una nostra priorità”

Like this: Like Loading...