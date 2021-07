la finale del concorso nazionale a palermo il 6 settembre

Bellezza in passerella in occasione del concorso Miss Venere

A Palermo la selezione provinciale

La finale il 6 settembre

Miss Venere Palermo è la 18enne Roberta Abbate

La bellezza torna a sfilare a Palermo, per la selezione provinciale del concorso nazionale Miss Venere 2021. Eletta Miss Venere Palermo, è la diciottenne Roberta Abbate.

La finale nazionale a Palermo il 6 settembre

Nel contempo in tutta Italia sono in corso le selezioni regionali, le candidate che vinceranno il titolo parteciperanno alla finale nazionale che si svolgerà nel capoluogo siciliano il prossimo 6 settembre. Il tradizionale appuntamento con la bellezza si rinnova anche quest’anno con grande orgoglio del Patron Fabrizio Dia, che con impegno e dedizione cura ogni edizione.

La giuria

Lo scorso fine settimana, nella serata dell’8 luglio, location Spazio Lab Eventi a Palermo, il defilè dedicato alla bellezza, guidato dalla presentazione di Antonella Montalbano Miss Venere 2019, si è svolto sotto riflettori della giuria tecnica composta da: Kiara Feretta Miss Venere 2014 e presidente di giuria, Chiara Scalici Miss Venere 2020; Viviana Messina (giudice internazionale di danza acrobatica e direttore artistico Spazio Lab Eventi), Salvatore Blando (terzo classificato regione Sicilia al concorso il più bello d’Italia), Valentina Corrao (giornalista); Dario Cannizzo (papà di Clara Miss Venere Baby 2020); Rosalia Migliaccio (staff Agenzia Hostessmodelle), Lidia Vivoli (testimonial d’eccezione).

Miss Venere Palermo è Roberta Abbate, le altre ragazze premiate

Il verdetto della giuria ha decretato la vittoria di Roberta Abbate, 18 anni, mora, slanciata e folti capelli ricci. Assegnate altre fasce provinciali per l’accesso alla finale a: Alessia Chinnici, Francesca Scalici, Martina Di Carlo, Valeria Giannotta, Asia Cipriano, Martina Asta, Roberta Abbate, Emanuela Spampinato, Chiara Salmeri, Alessia Stella.

Per le altre fasce di categoria titoli assegnati a: Gaia Catania, 8 anni Miss Venere Palermo Baby; Chiara Cecere 10 anni, Miss Venere Palermo Girl; Rita Girgenti Miss Venere Palermo over 30, Antonella Fricano Miss Venere Palermo over 40.

Le aspiranti miss hanno sfilato tre volte

Le candidate hanno calcato la passerella per tre volte, uscita casual, costume ed elegante sotto la direzione artistica di Fabrizio Dia per le coreografie di Elisa Rini, foto a cura di Chiara Taravella.

Per ulteriori informazioni e nuove iscrizioni al concorso e possibile consultare il sito www.missvenere.it.