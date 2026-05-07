Il servizio è già disponibile dal 4 maggio

Palermo compie un nuovo passo sul fronte della mobilità digitale. Dopo Milano, anche il capoluogo siciliano introduce la possibilità di accedere alle Zone a Traffico Limitato attraverso l’app Telepass.

Il servizio è già disponibile dal 4 maggio e consente agli utenti di entrare nelle ZTL cittadine con pagamento automatico.

L’iniziativa nasce dall’accordo sottoscritto tra AMAT e Telepass. Un ruolo centrale lo ha avuto SISPI, la società in house del Comune di Palermo che gestisce i sistemi informatici dell’amministrazione comunale.

Il ruolo di SISPI nell’integrazione tecnologica

SISPI ha curato l’integrazione tra il servizio Telepass e il sistema di controllo dei varchi ZTL, attualmente gestito dalla società che opera per il Comando di Polizia Municipale.

L’intervento tecnologico ha permesso il dialogo tra piattaforme differenti, garantendo sicurezza, tracciabilità delle operazioni e automazione dei pagamenti.

L’integrazione rappresenta un ulteriore tassello nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici cittadini. Palermo amplia così gli strumenti dedicati alla gestione intelligente della mobilità urbana.

Come funziona il nuovo servizio ZTL Palermo

Dal 4 maggio gli utenti possono trovare sull’app Telepass il servizio “ZTL Palermo”. Dopo l’autorizzazione tramite app, il sistema abilita automaticamente l’accesso alle aree a traffico limitato della città.

Il pagamento avviene in modo automatico, senza ulteriori operazioni da parte dell’utente. Il meccanismo si attiva dalla mezzanotte del giorno successivo alla richiesta effettuata tramite applicazione, dopo la conferma ricevuta via e-mail.

Il nuovo sistema punta a ridurre passaggi burocratici e procedure manuali e consente agli automobilisti di gestire gli accessi alla ZTL in modo più rapido e immediato.

Un nuovo servizio che si aggiunge a Palermobilità

Il nuovo strumento digitale si aggiunge ai servizi già disponibili attraverso l’app Palermobilità, piattaforma sviluppata per offrire soluzioni dedicate agli spostamenti urbani.

L’obiettivo dell’iniziativa è ampliare i servizi destinati a cittadini e utenti, rendendo più semplice e innovativo l’accesso alle ZTL della città. Palermo rafforza così il percorso verso una mobilità sempre più connessa e digitale.