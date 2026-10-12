Dieci marchi automobilistici, auto d’epoca e una monoposto costruita dagli studenti universitari, tutto in mostra in piazza Castelnuovo a Palermo da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Torna il Mobility Expo by SM, organizzato dalla rivista Sicilia Motori con Motus Media e con il patrocinio del Comune di Palermo. L’ingresso è gratuito per tutte e tre le giornate e le vetture resteranno esposte in piazza 24 ore su 24, fino a domenica.
I marchi e le concessionarie in piazza
L’esposizione all’aperto è dedicata alle novità del mercato dell’auto, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Saranno presenti le vetture di dieci marchi:
- BYD, con Nuova Sport Car;
- Chery, Jaecoo, Lepas e Omoda, con R.Star;
- Fiat e Lancia, con Stellantis & You;
- Honda, con Nuova Cori;
- Kia e Mazda, con Astercar.
I visitatori potranno vedere da vicino alcuni dei modelli più recenti e le tecnologie che le case stanno introducendo.
La monoposto degli studenti e le auto d’epoca
Accanto alle novità ci sarà spazio per ricerca, formazione e storia dell’automobile. L’Università degli Studi di Palermo porterà la monoposto Formula SAE progettata e costruita dagli studenti di Ingegneria. Partecipa anche l’Automobile Club d’Italia.
Il Museo dei Motori e dei Meccanismi allestirà un’esposizione sull’evoluzione della tecnica motoristica. Saranno presenti anche aziende ed enti siciliani che sviluppano tecnologie avanzate e soluzioni per la mobilità intelligente e sostenibile. Le vetture d’epoca dell’Heritage Red Carpet, infine, metteranno a confronto passato e presente dell’industria automobilistica.
L’apertura e la tavola rotonda sulla mobilità
L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 23 ottobre alle 10. Subito dopo si terrà la tavola rotonda «Muoversi domani: la mobilità del futuro tra innovazione, sicurezza e città», moderata dal direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica.
Al confronto parteciperanno:
- Gianfranco Fenocchio, general manager di Bosch Engineering Italy;
- Maurizio Carta, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo;
- rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia e dell’Università di Palermo.
Le conclusioni saranno affidate a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune.
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