I marchi e le concessionarie in piazza

Dieci marchi automobilistici, auto d’epoca e una monoposto costruita dagli studenti universitari, tutto in mostra in piazza Castelnuovo a Palermo da venerdì 23 a domenica 25 ottobre. Torna il Mobility Expo by SM, organizzato dalla rivista Sicilia Motori con Motus Media e con il patrocinio del Comune di Palermo. L’ingresso è gratuito per tutte e tre le giornate e le vetture resteranno esposte in piazza 24 ore su 24, fino a domenica.

I marchi e le concessionarie in piazza

L’esposizione all’aperto è dedicata alle novità del mercato dell’auto, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Saranno presenti le vetture di dieci marchi:

BYD , con Nuova Sport Car;

, con Nuova Sport Car; Chery , Jaecoo , Lepas e Omoda , con R.Star;

, , e , con R.Star; Fiat e Lancia , con Stellantis & You;

e , con Stellantis & You; Honda , con Nuova Cori;

, con Nuova Cori; Kia e Mazda, con Astercar.

I visitatori potranno vedere da vicino alcuni dei modelli più recenti e le tecnologie che le case stanno introducendo.

La monoposto degli studenti e le auto d’epoca

Accanto alle novità ci sarà spazio per ricerca, formazione e storia dell’automobile. L’Università degli Studi di Palermo porterà la monoposto Formula SAE progettata e costruita dagli studenti di Ingegneria. Partecipa anche l’Automobile Club d’Italia.

Il Museo dei Motori e dei Meccanismi allestirà un’esposizione sull’evoluzione della tecnica motoristica. Saranno presenti anche aziende ed enti siciliani che sviluppano tecnologie avanzate e soluzioni per la mobilità intelligente e sostenibile. Le vetture d’epoca dell’Heritage Red Carpet, infine, metteranno a confronto passato e presente dell’industria automobilistica.

L’apertura e la tavola rotonda sulla mobilità

L’inaugurazione ufficiale è prevista venerdì 23 ottobre alle 10. Subito dopo si terrà la tavola rotonda «Muoversi domani: la mobilità del futuro tra innovazione, sicurezza e città», moderata dal direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica.

Al confronto parteciperanno:

Gianfranco Fenocchio , general manager di Bosch Engineering Italy;

, general manager di Bosch Engineering Italy; Maurizio Carta , assessore alla Mobilità del Comune di Palermo;

, assessore alla Mobilità del Comune di Palermo; rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia e dell’Università di Palermo.

Le conclusioni saranno affidate a Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune.