Saranno premiati all’archivio storico di Palermo

A Palermo saranno premiati i 10 designer più sostenibili nel mondo della moda. Appuntamento a sabato prossimo, 16 ottobre, all’archivio storico di Palermo. L’iniziativa lanciata degli editori Alberto e Gioia Gange di Albamedia che hanno lanciato degli sputi di riflessione importanti.

Gli spunti di riflessione

Gli abiti, gli accessori, i gioielli, fanno parte integrante della nostra cultura, parlano di noi, con i loro stili datano le nostre esistenze, ci ricordano abitudini di vita, passioni, luoghi, sentimenti. Oggi però l’industria del tessile, pur essendo una delle più redditizie del pianeta, è allo stesso tempo una delle più inquinanti della terra. La produzione e la manutenzione degli abiti inoltre costa enormi quantità di acqua. Tante agende in diversi tavoli di approfondimento parlano di sostenibilità nel mondo della moda. Ma qual è veramente la conoscenza che abbiamo di questo argomento? Quanto possono le abitudini quotidiane al consumo avere un impatto reale. Quale è il ruolo di chi produce, distribuisce e comunica?

Unire i produttori e gli esperti

Questi sono alcuni degli spunti che hanno indirizzato la scelta di Alberto e Gioia Gange di Albamedia, società editrice di zoemagazine.net e oplamagazine.it, di coinvolgere gli stakeholders italiani di settore in un talk dal titolo “La sostenibilità etica: creare network per un futuro green”. Per farlo hanno scelto di utilizzare come traino il collettivo “Trame Siciliane”, sigla creata 10 anni fa per unire i produttori siciliani che operano con una visione green. Sabato 14 ottobre, all’interno dell’archivio storico di Palermo, si troveranno insieme Sara Maino Sozzani, Vogue Italia, Deputy director Special project e head of Vogue Talents, Enrica Arena Ceo della start up innovativa produttrice del filato bio Orange Fiber, Vincenzo Troia Managing director di giglio.com, Pietro Mazzettini Ceo di Asciari, Sergio Daricello docente di Fashion design dell’accademia di Belle Arti di Palermo e Carlotta Marioni caporedattore moda di Grazia.

Il premio ai designer

Durante l’evento verranno premiati i designer siciliani “sostenibili”: Franco Padiglione, Irene Ferrara, Daniela Vinciguerra per Vuedu, Antonella Sgrò per le Tommasine, Roberto Intorre, Eugenio Vazzano, il collettivo Coccadoro, Debora Correnti per 23é, Mollo tutto e Marianna Vigneri. “Dal macro al micro – spiega Gioia Gange – con ‘Trame Siciliane’ abbiamo scelto di veicolare questo messaggio ad un pubblico culturalmente periferico rispetto a queste tematiche. Ma anche di rispondere con la testimonianza attiva rappresentata nella selezione di dieci talenti che hanno trovato spunto creativo anche nell’impegno etico”. In un passaggio del testimone simbolico i premi sono realizzati dagli alunni del corso di Fashion Design dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo. A presiedere i saluti istituzionali ci sarà il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. Ingresso su accredito sino ad esaurimento posti.

Like this: Like Loading...