In viale delle Scienze, edificio 8

All’Università inaugurato stamattina uno sportello gestito da Udu Palermo e dal Caaf Cgil Palermo

Si potrà chiedere il modello Isee da presentare per l’iscrizione

Info su funzionamento del portale degli studenti, sulle borse di studio, sulle tasse

Uno sportello per richiedere il modello Isee per le tasse universitaria all’Università di Palermo. Nasce il servizio gestito da Udu Palermo e dal Caaf Cgil Palermo a servizio degli studenti dell’Ateneo.“Siamo lieti di questa iniziativa che consente al Caaf della Cgil di avvicinarsi alle esigenze del mondo universitario e di andare oltre le sue sedi classiche, ovvero direttamente nelle aule – dichiara Marco Romancini, responsabile della società dei servizi della Cgil – In funzione della scadenza dell’iscrizione all’Università a fine mese, lo sportello informativo presso la sede dell’Udu darà la possibilità agli studenti di ricevere tutte le informazioni e le delucidazioni per l’iscrizione e la compilazione dei modelli Isee e Iseeu”.

Già tante istanze presentate

Il punto informativo al suo primo giorno ha ottenuto riscontri ampiamente positivi. “Tantissimi studenti e studentesse hanno chiesto il nostro aiuto, soprattutto le matricole, ma anche i loro genitori. Lo sportello è a disposizione di tutti – spiega Alessandro Mamone, dell’Udu, uno due operatori assieme a Morena Ganci, del Caaf Cgil – Ragazze e ragazzi hanno necessità di capire come si compilano Isee e Iseeu e i documenti che bisogna esibire”.

Informazioni per le matricole

All’Udu point possono anche trovare tutte le informazioni sul mondo accademico, sull’ immatricolazione, sul funzionamento del portale degli studenti, sulle borse di studio, sulle tasse. I ragazzi lavoratori, inoltre, potranno rivolgersi a noi anche per chiedere informazioni sulla Naspi”. “Un servizio che mancava all’Università, dove non c’è mai stato un Caf strutturato – aggiunge Mamone – Potrà svolgere una funzione sociale importante. A causa del Covid molte famiglie hanno modificato la propria condizione economica. E chi ha perso il lavoro, avrà un Isee diverso rispetto alla dichiarazione precedente e diritto a nuove agevolazioni. Sotto i 25 mila euro si accede alla no tax area”.