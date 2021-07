Eletto ieri per il sessennio 2021-2027

Gli auguri della Cisl

“pronti a costruire relazioni sindacali produttive”

“Al nuovo Rettore di Palermo Massimo Midiri i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro, siamo pronti a costruire insieme un percorso di relazioni sindacali che portino a importanti risultati con l’obiettivo di rilanciare l’istituzione universitaria”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Maurizio Ippolito segretario generale Cisl Università Palermo Trapani. “Per il futuro del personale, dell’istituzione universitaria tutta, dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico, servono azioni strategiche che guardino alla valorizzazione delle eccellenze, ma anche che mirino a colmare i gap finora esistenti. Progetti che devono far crescere l’ateneo che è cruciale per lo sviluppo culturale ed economico del nostro territorio”.

Finisce l’era Micari, inizia il mandato del prof. Massimo Midiri, docente di Diagnostica per immagini e radioterapia. È lui il nuovo Rettore dell’Università di Palermo, eletto ieri al primo turno di votazioni con preferenze pari al 73%. Svolgerà l’incarico per il sessennio accademico 2021/2027.

Sono tante le reazioni e gli auguri che il mondo della politica e delle parti sociali ha rilasciato. Eccone una carrellata.

Musumeci: “Buon lavoro al nuovo Rettore”

“Le mie più vive congratulazioni al professor Massimo Midiri, nuovo Rettore dell’Università di Palermo. Da sempre convinto che le Università siciliane debbano essere fucina della migliore progettualità per far progredire l’Isola, gli auguro buon lavoro certo che, sotto la sua guida, l’Ateneo di Palermo vivrà una ulteriore felice stagione nel segno della eccellenza formativa”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Lagalla: “Affermazione indiscutibile e grande partecipazione al voto”

L’assessore regionale all’istruzione, Roberto Lagalla, dichiara: “Esprimo particolare soddisfazione per l’elezione alla carica di Rettore dell’Università di Palermo il professore Massimo Midiri, del quale, anche a ragione della lunga collaborazione professionale e scientifica, mi sono note le doti di competenza, saggezza ed equilibrio. Si è trattato di un’affermazione indiscutibile, maturata sulla scorta di una larga partecipazione al voto da parte della comunità accademica, segno di grande attaccamento all’istituzione universitaria e di diffusa volontà di cambiamento e rinnovamento dell’Ateneo.

Sono certo che il dialogo con il governo regionale ne risulterà ulteriormente rafforzato e del tutto libero da ogni interferenza politica, nell’interesse reale della Sicilia e della crescita delle giovani generazioni. Al professore Vitale, valido concorrente nella leale sfida per il rettorato, confermo sentimenti di stima e di personale considerazione, sicuro che non mancherà alla nuova amministrazione, e sullo scenario regionale, il suo contributo ideale e progettuale”.

Gli auguri del sindaco Orlando

“Esprimo un sentito ringraziamento al rettore uscente Fabrizio Micari per il lavoro svolto con grande impegno alla guida della realtà accademica palermitana, che ha registrato, in questi anni, numeri importanti in termini di nuove immatricolazioni e ha fornito importanti servizi agli studenti. Al professore Massimo Midiri, a nome di tutta la città di Palermo, rivolgo congratulandomi per l’elezione, gli auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico”. Lo dichiara il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Il Commissario Straordinario dell’AOUP “Paolo Giaccone”

“Desidero rivolgere le mie più sentite congratulazioni – sottolinea il Commissario Straordinario dell’AOU “P. Giaccone” Alessandro Caltagirone – al Prof. Massimo Midiri per il risultato raggiunto come neo eletto a Magnifico Rettore dell’ Università degli Studi di Palermo.

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” è diretta espressione dell’Ateneo e porta avanti le sue attività coniugando quelle tre anime principali che da sempre la caratterizzano: ricerca, didattica e assistenza. Sono certo che il Prof. Midiri – professionista proveniente dal mondo sanitario – saprà valorizzare con ulteriore sensibilità quella sinergia di intenti e di visione volta al raggiungimento di ulteriori traguardi comuni. Tra essi vi è di certo quello di rendere l’ Azienda Ospedaliera Universitaria sempre più competitiva affinché consolidi nel tempo la sua centralità sia come luogo di cura, sia quale tempio di formazione per le nuove generazioni di professionisti sanitari. Una competizione, quella vissuta con questa elezione, che ha visto protagonista anche il Prof. Francesco Vitale, attuale direttore del Dipartimento di Oncologia e Sanità pubblica, che saprà certamente dare un costante contributo alla crescita del nostro Policlinico Universitario”.

Faraone, buon lavoro a nuovo rettore Midiri, grazie a Micari

“Desidero esprimere gli auguri di buon lavoro al nuovo Rettore dell’università di Palermo, Massimo Midiri. Sono certo che riuscirà a portare l’ateneo verso nuovi traguardi con spirito unitario e con l’impegno di tutti: professori, studenti e personale non docente. Eredita una Istituzione sana e competitiva grazie all’abnegazione, alla professionalità e alla passione di Fabrizio Micari a cui va il mio grazie sincero. Esprimo anche grande soddisfazione per la nomina di Enrico Napoli come pro rettore vicario”. Così in una nota il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

Gli auguri di buon lavoro della Flc Cgil e della Cgil Palermo

La Flc Cgil Palermo e la Cgil Palermo intervengono sull’elezione del nuovo rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri, eletto ieri con 1463 voti. L’altro candidato, Francesco Vitale, ha ottenuto 563 voti.

“Congratulazioni per l’ottimo risultato elettorale. Auguriamo al nuovo rettore buon lavoro e confermiamo piena disponibilità dell’organizzazione per proficue e costruttive relazioni sindacali, nell’interesse comune dell’Ateneo, del Policlinico e di tutto il territorio palermitano – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino e il responsabile università Flc Cgil Nicola Sinopoli – Al professore Francesco Vitale l’onore delle armi per l’impegno profuso durante la campagna elettorale”.

Gli auguri della Cisl: “Pronti a costruire relazioni sindacali produttive”

“Al nuovo Rettore di Palermo Massimo Midiri i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro, siamo pronti a costruire insieme un percorso di relazioni sindacali che portino a importanti risultati con l’obiettivo di rilanciare l’istituzione universitaria”. Ad affermarlo sono Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Maurizio Ippolito segretario generale Cisl Università Palermo Trapani.

“Per il futuro del personale, dell’istituzione universitaria tutta, dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico, servono azioni strategiche che guardino alla valorizzazione delle eccellenze, ma anche che mirino a colmare i gap finora esistenti. Progetti che devono far crescere l’ateneo che è cruciale per lo sviluppo culturale ed economico del nostro territorio”.