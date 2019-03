L'iniziativa

Nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience”, a Palazzo Bonocore, a Palermo (in programma fino a domenica 31 marzo), appuntamento musicale domenica 24, alle 11, promosso da Officina Ballarò e curato da Polifonie d’arte (1), Gloria Giacchino al violino e Mario Vigilante al contrabbasso che eseguiranno musiche di Savj, Findeisen, Noren.

Ulltimi giorni disponibili per ammirare la mostra multimediale dedicata al pittore livornese, organizzata da Navigare Srl, curata da Alberto D’Atanasio, in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani, nell’ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018. Ma anche per scoprire le opere meravigliose della “stanza segreta”, due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani – Jeanne e Hannelore – e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.

Partnership con Trenitalia, dedicata ai clienti delle tratte regionali che si muoveranno in treno per ammirare l’esposizione, i quali potranno usufruire di uno sconto sul biglietto