Dall'Autorità Portuale: "Siamo allibiti, provvederemo a riparare il danno"

I vandali non lasciano in pace il molo trapezoidale di Palermo. Dopo il cuore inciso sul muro di un negozio appena inaugurato e il graffito “disegnato” nella zona monumentale del Castello a Mare, si è verificato l’ennesimo sfregio ad un’area che sta piano piano entrando nel cuore dei palermitani e non solo. Questa mattina, alcuni incivili hanno letteralmente devastato uno dei bagni del Marina Yatching Palermo dedicato ai diversamente abili. Ignoti hanno infatti rotto la tavoletta del water, spezzato alcuni infissi ed aperto la cassetta con i passanti dell’acqua. Il servizio ovviamente è rimasto così inutilizzabile per i clienti del molo trapezoidale. Fatto che ha lasciato sgomento fra gli uffici dell’Autorità Portuale, che commentano così il fatto. “Rimaniamo senza parole – commentano -. Provvederemo a ripristinare lo stato originale dei luoghi“.

Tre atti vandalici in un solo mese

L’episodio segue a quanto avvenuto lo scorso 26 ottobre, quando alcune persone, poi identificate, hanno realizzato una scritta con della vernice rossa su un muro dell’area monumentale del Castello a Mare. Qualcuno infatti ha avuto la geniale pensata di sporcare un patrimonio della città scrivendo con della vernice rossa la seguente frase: “M+L, sott’e stelle”. Una scritta che sembrerebbe essere una citazione ad un’omonima canzone di un noto cantante neomelodico. Ancora prima, ovvero il 16 ottobre, ignoti hanno invece inciso un cuore su uno dei negozi aperto durante l’inaugurazione del molo trapezoidale avvenuta soltanto tre giorni prima (ovvero il 13 ottobre). Fatto che porta tre gli atti vandalici condotti al Marina Palermo Yatching in un solo mese dall’apertura dello spazio nel waterfront di Palermo.

Stabilito orario di chiusura al Palermo Marina Yatching

Nelle scorse settimane l’Autorità Portuale ha provato a correre ai ripari, potenziando i sistemi di sicurezza e stabilendo inoltre un orario di chiusura dell’area del molo trapezoidale. Secondo quanto disposto dagli uffici dell’Autorità Portuale, la zona portuale chiuderà dall’1.30 alle 6 del mattino dal lunedì al giovedì. Nei weekend invece, l’orario di apertura sarà esteso fino alle 2.30 del mattino, in modo da garantirne la massima ospitabilità. Un’area sulla quale, oltre al servizio di guardinia garantito dalle guardie giurate, saranno attiva oltre 420 telecamere. Setta invece i cestini disseminati nella zona, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti. Ad occuparsi delle operazioni di pulizia sarà l’Osp, società di partenariato pubblico-privato presieduta da Giuseppe Todaro.

