“È un giorno di grande dolore per tutti noi, perché con la morte di Gigi perdiamo un amico, oltre che un grande sindacalista. Non dimenticheremo mai la passione e l’abnegazione con cui ha portato avanti le battaglie per i diritti dei lavoratori, dalle più semplici alle più utopistiche. Il suo è stato un grande esempio, di vita e di sindacato, che resterà per noi, nella nostra attività quotidiana, come un faro”, ha detto il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera, esprimendo, a nome di tutta la federazione regionale, il più profondo cordoglio.

Luigi Caracausi, sindacalista Cisl sin dal 1989, è stato eletto segretario generale della CISL Fps Palermo nel 2008, e confermato nel successivo Congresso del 2009.

Successivamente, il 22 novembre del 2012, viene eletto segretario generale della Cisl Fp Sicilia. Riconfermato all’unanimità nei Congressi del 2013 e del 2017, è rimasto alla guida della federazione siciliana fino a quando il Consiglio Generale della Cisl Fp Nazionale, al V° Congresso straordinario, lo ha eletto nella Segreteria nazionale della Cisl Funzione Pubblica, affidandogli deleghe delicate come le Funzioni locali, il diritto di sciopero, la previdenza e i sistemi di welfare integrativo.