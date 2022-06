Sommozzatori e Saf hanno tirato fuori l’animale

I vigili del fuoco hanno salvato un vitello che rischiava questo pomeriggio di annegare in un laghetto artificiale della provincia palermitana. E’ accaduto nella frazione di Casaboli, a Monreale, dove l’animale è stato tirato fuori provvidenzialmente dai pompieri.

L’allarme alle 15

L’sos alla sala operativa del comando provinciale di Palermo è scattato intorno alle 15. Ad intervenire una squadra di vigili del fuoco per il recupero di un vitello caduto all’interno del laghetto “Cresta” utilizzato per l’irrigazione dei campi coltivati. Ad essere stato richiesto il supporto del nucleo sommozzatori di Palermo e della squadra Saf, in nucleo speleo alpino fluviale, che dopo aver opportunamente imbragato l’animale hanno provveduto al suo recupero.

La consegna in sicurezza

Il vitello è stato affidato al personale del corpo forestale della Regione Siciliana. Si effettueranno una serie di accertamenti per capire a chi appartenesse e quali sono le sue condizioni di salute. Apparentemente l’animale sembrava essere in buone condizioni.

Tanti interventi in passato

Sono numerosi gli interventi anche di salvataggio di animali effettuati dai vigili del fuoco proprio nel palermitano. L’ultimo nell’aprile scorso con una storia a lieto fine per un cagnolino che era rimasto intrappolato tra le sbarre del cancello di un’abitazione a Villagrazia di Carini . A salvarlo ci hanno pensato proprio i vigili del fuoco che hanno raccolto la segnalazione di un passante che ha visto l’animale sofferente e in difficoltà. Alla fine la stessa persona che ha chiesto l’intervento ha deciso di adottare il trovatello e se lo è portato a casa.

Bacino intrappolato

Il meticcio era rimasto intrappolato tra le sbarre di un cancello in ferro di via Agnelleria. Immediato l’arrivo del distaccamento dei volontari dei vigili del fuoco che, con gli attrezzi necessari, sono riusciti ad allargare le due sbarre in ferro che praticamente tenevano incastrato il bacino dell’animale, non dandogli più la possibilità di andare avanti o indietro. Una volta libero sono state constatate le buone condizioni generali del cane che tremava, aveva soltanto avuto tanta paura. Nella parte del corpo rimasta intrappolata aveva solo qualche graffio e nulla di più.