IL SOPRALLUOGO SUL PERCORSO STORICO-CULTURALE

La Scala Vecchia di Monte Pellegrino, a Palermo, è tornata fruibile al pubblico. Gli operai del Coime hanno provveduto a togliere la rete di sbarramento, installata in occasione della tradizionale ‘acchianata’ in onore di Santa Rosalia, patrona della città.

Anche quest’anno, infatti, i cittadini palermitani hanno dovuto rinunciare proprio alla tradizionale “scalata” verso il santuario della “Santuzza”. Ciò per motivi legati sia all’emergenza Covid19, che agli atavici problemi di sicurezza del percorso.

Buche e muri mancanti: le condizioni della Scala Vecchia

Ma gli interventi di manutenzione, nonostante la riapertura, sembra non siano stati ancora effettuati. Durante la nostra live di domenica 7 novembre, abbiamo verificato lo stato della Scala Vecchia. Sul fronte sicurezza, permane l’assenza delle reti di protezione sui ponti nella prima parte della strada. Dispositivi di sicurezza fondamentali soprattutto per runners e bikers che scendono dalla cima di Monte Pellegrino. Un problema decisamente critico, visto che sui lati dei ponti vi è un baratro di diversi metri. Muri che, laddove presenti, sono stati vandalizzati da ignoti con scritte varie per nulla artistiche. Come se non bastasse, alcuni di questi riportano scritte anche dal contenuto deprecabile oltre che imbrattanti.

A costituire un ulteriore problema sono le sconnessioni del terreno. Fatto che preoccupa soprattutto chi ha problemi nella deambulazione. Dislivelli evidenti in alcun punti della Strada Vecchia, in particolare nei tratti con maggiore pendenza, dove si rischia decisamente di scivolare. Agli avvallamenti e alle buche, si aggiungono altri pericoli per i passanti. In alcuni punti della salita, infatti, le reti utilizzate per sbarrare il percorso sono state lasciate sul posto e, in alcuni casi, le stesse sono finite per terra. Un occhio poco attento potrebbe finire per infilarvi un piede e rovinare al suolo.

Mancano i diserbi: un pericolo per la natura

Altro tema riguarda i diserbi, assolutamente inesistenti per lunghi tratti del percorso. Le erbacce sono cresciute talmente tanto da finire per occupare il 50% della strada, restringendola fino a ridurla ad una piccola porzione. Un pericolo non solo per chi si trova di passaggio sulla Strada Vecchia, ma soprattutto per la natura circostante. L’area della riserva naturale, negli ultimi anni, è stata, infatti, soggetta a diversi incendi. Non ultimo il rogo del 25 settembre, nel quale le fiamme lambirono addirittura la parte alta del cimitero dei Rotoli.

O come quello del 2016, quando andarono ampie porzioni di vegetazione. E proprio sulla ripopolazione dei boschi di Monte Pellegrino, vi è un progetto da cinque milioni di euro inserito nel piano triennale delle opere pubbliche. Atto che, come è risaputo, è stato già respinto una volta dal Consiglio Comunale ed è in una situazione di stallo già da diversi mesi a Sala delle Lapidi.

Il percorso era stato già chiuso

Una situazione, quella della Scala Vecchia, già evidenziata una prima volta durante la nostra live di fine agosto. Diretta in cui abbiamo sviscerato le motivazioni che hanno portato alla mancata celebrazione dell’Acchianata. Un evento di culto per tutto il popolo palermitano, privato della ricorrenza religiosa già lo scorso anno. Il primo cittadino, nella nota del Comune relativa alla chiusura, aveva preso atto “dell’aggravarsi della situazione sanitaria con la conseguente dichiarazione della intera Sicilia come zona gialla”.

Atto che ha ribadito lo scopo dell’ordinanza della Protezione Civile Comunale n.112 del 14 agosto 2020. Un documento con il quale si faceva divieto di transitare all’interno del percorso storico-culturale nei giorni in questione. Decisione però nuovamente messa in atto il 13 aprile, quando gli operai del Coime hanno sbarrato l’ingresso alla prima fuga, impedendone di fatto l’accesso a bikers e runners.