“Lietta, in questo luogo strano che è Facebook eri un momento di pace, di bellezza, do dolcezza, di pura ironia. I tuoi sorrisi, i tuoi occhi davano serenità. Non ci conoscevamo di persona ma le battute che a volte ci siamo scambiate mi dicono che la tua amicizia è un dono prezioso per chi ha avuto fa gioia di conoscerti. Sarai sempre nel cuore di tutti”.

Non era un personaggio pubblico, Lietta Urso, scomparsa nella notte a Palermo dopo una malattia, ma era una persona poliedrica, che ha vissuto tante vite e che sui social era seguitissima. Lavorava alle Poste, si occupava di viaggi, è stata candidata come consigliera di circoscrizione ed era una persona dall’animo buono e gentile. Per questo la sua morte ha subito fatto il giro sui social e ha creato tanta, tanta commozione.

Il messaggio premonitore

Lietta Urso stava male da qualche tempo, e i suoi amici lo sapevano, ma non l’hanno mai lasciata sola in questo momento così duro. Lei, Lietta, aveva scritto un messaggio quasi premonitore, qualche giorno fa, in occasione dell’inizio dell’anno. “Buon anno, soprattutto ai miei amici più cari! Godete di ogni momento di vita e non vi lamentate troppo perché il peggio è sempre dietro l’angolo”

Il ricordo

“E niente, amica, mi cazziavi sempre perché non sapevo lasciare andare via le cose e non ero capace di liberarmene, che ero ossessiva. E io non so lasciarti andare. Non so chi chiamare..appena ti svegli telefona che ti devo raccontare, questa volta non ce la faccio. Sono devastata”, scrive un’amica. “La notizia più brutta del mondo Lietta stava male, fino all’ultimo è’stata un sole meraviglioso”, scrive un’altra amica.

“Lietta Urso amica del cuore, di tante minchiate e risate. Di viaggi, bevute e curtigghi e di scelte importanti. Sei stata e sarai sempre parte di me. Adesso fai buon viaggio”.

Like this: Like Loading...