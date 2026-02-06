Ancora una tragedia sulle strade del capoluogo siciliano. Un violento scontro è costato la vita ad un uomo. Antonino Incorvaia di 55 anni è morto in un incidente stradale a Palermo. L’uomo era a bordo di una bici che è stato investito da una motrice in via Francesco Crispi.

Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

n città, soprattutto in centro, ormai episodi simili si ripetono, purtroppo, di frequente. Lo scorso 28 gennaio, un quarantunenne di origini ghanesi è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto dei carabinieri mentre pedalava in via Libertà all’altezza di via Ricasoli.

Il 3 novembre scorso, invece, un uomo di 77 anni, Giuseppe Gargano, è morto dopo essersi scontrato con uno scooter elettrico, guidato da un giovane, all’incrocio tra via Gaetano Daita e via Archimede.