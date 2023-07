Controlli multe e sequestri della polizia di Stato nei locali della movida alla Magione. Gli agenti della polizia amministrativa hanno sanzionato un pub, una pizzeria e un bar.

I provvedimenti sono stati presi contro il gestore del pub Dandy che è stato multato per la musica all’esterno del locale. E’ scattato anche il sequestro amministrativo dell’apparecchiatura per 5 giorni.

Il titolare è indagato in stato di libertà per non aver rispettato l’occupazione del suolo pubblico aumentando arbitrariamente di complessivi 100 metri quadrati la porzione di suolo concessa.

Altre multe e denunce al titolare della pizzeria Ammaciuni. Il gestore è indagato poiché occupava abusivamente circa 180 metri quadrati di suolo pubblico. E’ stata contestata, inoltre, l’assenza della tabella giochi proibiti. I

nfine l’ultima denuncia è scattata nei confronti del proprietario del bar Gudà poiché occupava abusivamente il suolo pubblico per 80 metri quadrati in difformità dell’autorizzazione comunale di 48.

Sono scattati anche controlli alla Vucciria dove sono stati sequestrati due banconi frigo e una vetrina utilizzati per la vendita a dettaglio di bevande alcoliche in bottiglie.