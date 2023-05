Sanzioni pesanti, chiusure e denunce alla Procura a Palermo

A Palermo ancora movida selvaggia con musica a tutto volume e alcolici venduti persino a minorenni. A finire questa volta nel mirino della polizia municipale due pub ed altrettanti market di quartiere nel centro storico.

Il pub all’Olivella

In un pub in via Bara All’Olivella bloccata serata con musica e Dj senza alcun titolo autorizzativo. Constatate emissioni sonore e diffusione musicale amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi clienti sia all’interno del locale che all’esterno. Occupato, con numerosi arredi ed attrezzature a servizio dell’attività, l’intera porzione di sede stradale antistante l’attività. In questo modo veniva impedito il passaggio dei veicoli. Inoltre riscontrata l’occupazione abusiva di suolo pubblico al punto da ostruire il portone d’ingresso di un B&B. Constatata la vendita abusiva di bevande alcoliche, oltre alla denuncia al titolare elevate sanzioni per quasi 7 mila euro. In arrivo chiusura per 5 giorni.

Il pub di via Chiavettieri

Situazione grosso modo simile in un altro pub con movida e musica senza controllo di via Chiavettieri dove anche qui c’era Dj e volume altissimo senza alcuna autorizzazione rilasciata. Allo stesso modo tavolini e sedie occupavano abusivamente la strada. I caschi bianchi hanno riscontrato schiamazzi che disturbavano la quiete pubblica dei residenti. Identiche le sanzioni elevate per un ammontare di quasi 7 mila euro e la denuncia per il titolare per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Attrezzature sequestrate e chiusura in arrivo di 5 giorni.

I due market

Nel mirino dei controlli come detto anche due market. Uno in via Roma e l’altro in via Mariano Stabile. Gli agenti hanno notato la vendita di alcolici a minorenni, con somministrazione anche al banco senza alcuna autorizzazione. A carico di un esercente è arrivata la denuncia e multe per quasi 6 mila euro. Per l’altro esercente oltre alla denuncia una sfilza di contestazioni amministrative in più per un totale di 22 mila euro di verbali.

