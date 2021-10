Titolare denunciato alla Procura e multe salate

Troppi rumori assordanti, musica ad alto volume e al di fuori dei parametri consentiti dall’ordinanza sindacale. Finisce male ad un locale della movida palermitana che viene stangato da pesanti sanzioni amministrative e inoltre denunciato alla Procura. L’operazione della polizia municipale che è intervenuta in un locale del centro storico.

Locale senza autorizzazioni

I controlli sono scattati su input della polizia municipale nell’ambito delle attività predisposte per il contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico notturno nei luoghi della movida. A finire nel mirino un locale di via Empedocle Restivo a cui sono state comminate sanzioni per 7 mila euro. Il titolare aveva organizzato un intrattenimento musicale privo di autorizzazioni e, inoltre, aveva superato i valori limite di immissione sonora all’esterno accertati dall’agenzia regionale per l’ambiente. La strumentazione musicale è stata posta sotto sequestro amministrativo e il titolare è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

I controlli recenti

Appena qualche giorno fa altra offensiva contro la movida selvaggia palermitana con sequestro e chiusura di un’attività e multe salatissime in tre locali. Gli agenti del nucleo attività produttive della polizia municipale sono intervenuti in via Calderai, in via Maqueda e in piazzetta Bagnasco. Sono state comminate sanzioni per 10.000 euro e fatte le dovute segnalazioni all’autorità giudiziaria. Durante il controllo tutti i locali erano aperti al pubblico, con la presenza di numerosi avventori. In due di essi, sebbene vietato dall’ordinanza del sindaco 131 dello scorso 30 luglio, erano poste in vendita per asporto, dopo le 20, bevande in bottiglie di vetro. Uno dei tre locali è risultato privo di tutti i titoli autorizzativi prescritti per l’attività accertata e il gestore privo dell’attestato di alimentarista. Alla luce di quanto accertato, al titolare sono stati contestati la mancanza della prescritta Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, la mancanza della registrazione sanitaria dei locali e dell’attestato di alimentarista.