Pronto ad un confronto costruttivo sulla situazione politica e sulla tenuta di una maggioranza che ormai è pronta a stringere le fila in vista della volata finale. Un confronto sull’oggi, sull’immediato domani e sul futuro

Lettera del Presidente Musumeci al Presidente Miccichè

Con una lettera riservata da presidente a Presidente il governatore siciliano scrive a Gianfranco Miccichè. Già mercoledì si può affrontare il tema della situazione politica così’ come è stato richiesto dai partiti. Musumeci stringe le fila, stringe alleanze, spegne le tensioni delle settimane e dei mesi precedenti e cerca la quadratura del cerchio

Il dialogo alla base di tutto

Alla base di tutto c’è la ricerca del dialogo su tutto. non solo sul fronte politico ma anche su quello tecnico e amministrativo. c’è dialogo sul Pnrr e sull’uso dei fondi che piovono in Sicilia. c’è dialogo sull’ultimo trance di cose da fare, sulla volata finale del governo Musumeci e c’è dialogo anche sull’opportunità o meno dio cambiare qualcosa

Un clima che deve cambiare

Il clima di scontro che si è vissuto deve cambiare e la guida della coalizione ne è consapevole per questo si lavora sotto traccia, ci si confronta e si mandano segnali anche ai più restii

L’intervista al Mattino

E’ in questo ragionamento che si inserisce l’intervista pubblicata oggi non da un giornale siciliano ma dal Mattino. “Oggi il centrodestra è di fronte ad un bivio” dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “Il Mattino”. “Penso che occorra trovare le ragioni dello stare insieme, in nome dei comuni valori e della comune idea di società, o fare prevalere i tatticismi e rischiare di vedere governare per un decennio la sinistra, che in Italia oggi è minoranza”, sottolinea Musumeci.

L’appoggio della Meloni

Musumeci ha anche commentato l’ufficializzazione della sua ricandidatura arrivata da Giorgia Meloni: “Mi piacerebbe che in Sicilia si giocasse la sfida di un centrodestra rinnovato che guarda al futuro con senso di responsabilità”.

L’aula torna a riunirsi

Intanto martedì 8 febbraio l’Ars torna a riunirsi dopo la lunga pausa dovuta all’elezione del Presidente della repubblica. E con la prima riunione del parlamento si riparte da dove ci si era fermati