In un caso trovato pesce non tracciabile che è stato sequestrato

I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestro 16 chili di pesce non tracciato destinato ai passeggeri nel ristorante della nave traghetto della Tirrenia “Vincenzo Florio” che collega Palermo a Napoli. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli eseguiti sulle navi traghetto in partenza dal porto di Palermo. Nel corso dei controlli è stato anche contestato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo del sistema previsto dall’Hccp.

Tirrenia: Errore commesso dai cuochi”

“Purtroppo è stato solo un mero errore commesso dai cuochi della cucina – dicono dalla Tirrenia –. Il pesce era stato acquistato e imballato dentro cartoni. L’etichetta si trovava sui cartoni che sono stati buttati via senza conservare l’etichetta una volta che il pesce è stato spacchettato e conservato nel congelatore. Un semplice errore costato giustamente il verbale emesso dai carabinieri del Nas: il pesce era perfettamente commestibile e le cucine erano pulite”.

Irregolarità in altra nave

Anche sulla nave traghetto della Antares della Gnv nella tratta Palermo Napoli i militari del Nas hanno trovato irregolarità. E’ stata contestata la mancata registrazione sanitaria di un locale commerciale e le omissioni delle procedure di autocontrollo dell’Haccp. Siamo in attesa di una replica da Gnv. Per i due controlli sono state elevate sanzioni di 2 mila e 500 euro a carico dei rappresentanti legali delle compagnia di navigazione.

L’ispezione nel Trapanese

Appena qualche giorno fa sempre i Nas di Palermo hanno trovato nel Trapanese un locale trovato sporco. Nel locale ispezionato a Santa Ninfa sono state riscontrate alcune irregolarità ed elevate sanzioni per 12 mila euro per non aver rispettato i requisiti generali e specifici in materia di igiene. Altre irregolarità hanno riguardato l’attivazione di un deposito di bevande al servizio dell’attività in un area destinata ad altro uso.

Altro ristorante pizzicato nel Messinese

Sempre in questi giorni sono arrivati denuncia e maxi multa per il titolare di un ristorante cinese della zona sud a Messina. I carabinieri hanno scoperto varie irregolarità per quanto concerne i dipendenti. Tra loro anche un impiegato totalmente in nero.