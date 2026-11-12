Prende ufficialmente forma a Sala d’Ercole il nuovo polo centrista del centrodestra siciliano la cui nascita era stata anticipata da BlogSicilia due settimane fa. E’ stato ufficializzato il nuovo gruppo parlamentare “Costituente Popolare”, che riunisce sotto un’unica insegna i deputati di Democrazia Cristiana, Noi Moderati e Udc. Un’operazione politica accompagnata dal claim “Ci uniscono i valori, ci guida il futuro”, accolta con favore da Palazzo d’Orleans ma che, fin dal suo debutto, vede i protagonisti mettere sul tavolo precisi paletti sugli equilibri futuri della maggioranza.

Il plauso di Schifani: “Le forze moderate unite sono un valore aggiunto”

A benedire la nascita della nuova formazione parlamentare è stato per primo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che legge l’operazione come un rafforzamento diretto della sua maggioranza e dell’intera coalizione.

“Dalla Sicilia parte un messaggio politico chiaro: le forze centriste e moderate unite rappresentano un valore aggiunto per il centrodestra” – ha dichiarato il governatore – “Saluto con favore la nascita del gruppo Udc-Dc-Noi Moderati all’Ars, una scelta che rafforza la coalizione e il sostegno al mio governo. Insieme, queste forze possono far valere meglio le proprie idee e rappresentare più cittadini. Le divisioni, invece, ne indeboliscono il contributo”.

I messaggi di Saverio Romano: il nodo De Luca e il futuro di Schifani

Se da Palazzo d’Orleans arriva un messaggio di piena sintonia, a margine della conferenza stampa il coordinatore politico di Noi Moderati, Saverio Romano, ha toccato con toni molto netti i due temi più caldi del dibattito politico nell’Isola: l’ingresso nell’orbita del centrodestra nazionale di Cateno De Luca e la scelta del candidato in vista del 2027

Sul leader di Sud chiama Nord, che ha stretto un patto a livello nazionale con Fratelli d’Italia rivendicando però “mani libere” sulle regionali siciliane, Romano non usa giri di parole: “Su Cateno De Luca chiediamo chiarezza, perché altrimenti gli elettori non capirebbero. Essere alleati a livello nazionale implica una scelta politica e poiché la Sicilia non è l’ultimo comune del Paese, ma è una regione importante che determina anche il successo o l’insuccesso alle Politiche, riteniamo che una parola di chiarezza farebbe bene a tutti”.

Altrettanto prudente la posizione espressa sul tema del possibile bis di Renato Schifani. Pur ribadendo la lealtà all’attuale esecutivo, Romano precisa: “La decisione sulla ricandidatura del presidente della Regione Siciliana non è all’ordine del giorno. Ad oggi sul tavolo ci sono i temi della legge di bilancio, con la risoluzione dei problemi del precariato e gli aiuti ai giovani e alle imprese. Ad ogni modo sosteniamo convintamente il governo regionale e il presidente: quando, e se, si aprirà una discussione sui futuri assetti regionali elaboreremo anche noi la nostra proposta”.

Il progetto politico e l’appuntamento del 12 dicembre

In una nota congiunta firmata dagli onorevoli Carmelo Pace (Dc), Saverio Romano (Nm) e Decio Terrana (Udc), i promotori spiegano la genesi e gli obiettivi della nuova formazione parlamentare: “L’incontro di oggi rappresenta il primo, importante passo verso la costituzione di un soggetto politico che unisce i tre partiti che si richiamano ai valori del popolarismo italiano ed europeo”.

Il documento sottolinea come il gruppo nasca “da un manifesto di valori condiviso, da un percorso naturale che pone l’accento sul concetto di identità” e sul radicamento territoriale, ribadendo il ruolo di “centro del centrodestra, la parte moderata della coalizione che sostiene il Governo del Presidente Schifani”. Per radicare il progetto sul territorio, i tre partiti hanno già fissato la data della prima manifestazione pubblica, in programma a Palermo sabato 12 dicembre, rivolta a militanti, amministratori locali e simpatizzanti che si riconoscono nei valori della dottrina sociale della Chiesa.

Il commento di Massimo Dell’Utri

Soddisfazione per la nascita del gruppo unico all’Ars è stata espressa anche dal coordinatore regionale di Noi Moderati e sottosegretario agli Esteri, Massimo Dell’Utri, che ha parlato di “una bella prova di unità e di sintesi politica” messa in campo dai deputati regionali Marianna Caronia, Nuccia Albano, Serafina Marchetta, Ignazio Abbate e Carmelo Pace.

“C’è una forte domanda di centro, di mediazione, di equilibrio e di buon senso” – ha dichiarato Dell’Utri – “Per il popolarismo sturziano a cui noi di centro apparteniamo e al quale ci ispiriamo è un’ottima notizia e lo è anche per la politica. Da tutti i coordinatori provinciali di Noi Moderati e dal sottoscritto il più sincero plauso per questa iniziativa politica che darà i suoi frutti”.