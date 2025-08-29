Nasce una nuova figura professionale in Sicilia: lo specialista per l’autonomia delle persone con disabilità visiva. Con un decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, il governo Schifani ha istituito il profilo del “Tecnico specializzato in educazione e riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi”, una figura altamente qualificata, pensata per progettare e realizzare percorsi educativi e riabilitativi personalizzati e migliorare il grado di autonomia delle persone cieche o ipovedenti.

Figura istituita su richiesta dell’Unione Ciechi

“Questo nuovo profilo professionale – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – risponde alle richieste dell’Unione italiani ciechi e ipovedenti, con la quale nei mesi scorsi ho preso un impegno preciso. In Sicilia la percentuale di persone con disabilità visiva è tra le più alte d’Italia, eppure un percorso formativo dedicato all’educazione, all’autonomia e alla mobilità di questi cittadini non è mai esistito, mentre, nel resto d’Italia, solo poche regioni hanno attivato questo genere di corsi. Con questa misura gettiamo le basi per un nuovo segmento occupazionale, eroghiamo un servizio essenziale e fondamentale e dimostriamo con i fatti che il governo Schifani è impegnato a costruire una società più accessibile, consapevole e attenta ai diritti di tutti”.

Lavorerà con operatori sociali ed educativi

La figura, che rientra nell’area dei servizi alla persona, lavorerà in stretta collaborazione con altri operatori sociali ed educativi, così da instaurare un rapporto diretto con gli utenti e le loro famiglie e garantire un accompagnamento efficace e multidisciplinare lungo l’intero percorso formativo e riabilitativo. Tra le competenze anche attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione della cultura dell’inclusione delle persone con disabilità visiva.

Chi può intraprendere questo corso di formazione

Il nuovo corso di formazione professionale destinato a creare questi tecnici specializzati è rivolto a persone occupate e disoccupate maggiorenni, in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado, e prevede un monte ore formativo differenziato in base alla tipologia dei singoli corsisti: per chi ha già un lavoro è previsto un percorso di studio di 450 ore più moduli obbligatori; per chi è disoccupato, invece, di 900 ore oltre i moduli obbligatori.