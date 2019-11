ecco Via Roma on the road 2019

Si avvicina il Natale e il Comune di Palermo inizia a pianificare le attività di intrattenimento all’interno del centro storico. Quest’anno ci sarà anche via Roma al centro del programma.

Ieri l’amministrazione ha aggiudicato la gara che era stata indetta per rilanciare via Roma durante le festività natalizie. Ad aggiudicarsi il bando è stata l’agenzia “Agave eventi e spettacoli”, la stessa che ha organizzato il Capodanno 2018 e il festino dal 2015 al 2017.

Il bando prevede l’organizzazione di eventi e spettacoli lungo l’asse di via Roma per tre fine settimana di dicembre, dal 13 al 15, dal 20 al 22 e dal 27 al 29. “Via Roma on the road 2019”, questo il titolo della kermesse, offrirà ai palermitano 76 esibizioni in via Roma, piazza Sant’Anna, piazza Giulio Cesare, piazza Cassa di risparmio, piazza San Domenico, via Bandiera e via Principe di Belmonte. Spettacoli per tutti i gusti, dai grandi ai bambini, tutti con un unico comune denominatore: il Natale.

“L’obiettivo è fare riscoprire via Roma – dice Georgia Lo Faro a Repubblica – Grazie alla creatività e all’impegno di artisti palermitani e catanesi. Con il coinvolgimento importante dei gestori delle attività commerciali”. Il via sarà dato il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, con diversi spettacoli. Dalla Tinto Brass street band agli elfi che fanno sculture di palloncini, dalle postazioni di face paintig allo spettacolo di bolle di sapone per i più piccoli. Ed ancora il Circo ramingo, mangiafuoco, danzatori.