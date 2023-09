I meloniani diventano sette, così come il gruppo azzurro a Sala Martorana

L’aria si fa pesante in Consiglio Comunale. Dopo il passaggio di Salvo Alotta a Forza Italia e qullo di Giovanna Rappa alla Nuova DC, anche Fratelli d’Italia accoglie un nuovo membro fra i ranghi del gruppo consiliare. Si tratta di Natale Puma, uomo politicamente vicino all’assessore al Patrimonio Andrea Mineo e che, qualche giorno fà, aveva deciso di lasciare gli azzurri per accasarsi al Gruppo Misto. Oggi l’ex consigliere della VII Circoscrizione scioglie le riserve e decide di aderire alla truppa meloniana, che sale così a sette elementi (Milazzo, Scarpinato, Canzoneri, D’Alessandro, Leto, Rini e lo stesso Puma). Fatto che aumenta evidentemente il peso politico del gruppo facente capo al vicesindaco Carolina Varchi e che a va a pareggiare i numeri messi in campo da Forza Italia a Sala Martorana.

GLI AUGURI DI BUON LAVORO DI FRANCESCO SCARPINATO

“La nostra progettualità è sempre più attrattiva e il partito cresce senza sosta in ogni quartiere della città – dice Francesco Scarpinato, coordinatore del partito a Palermo -. Il nostro gruppo consiliare è punto di riferimento di tante realtà territoriali, associative e politiche nella città di Palermo, a dimostrazione di un lavoro incessante di radicamento iniziato molti anni fa. Accogliamo con piacere Puma e tutto il gruppo che lo ha sostenuto negli anni fino ad approdare in consiglio comunale”. Qualcuno interpreta questo ultimo riferimento dell’esponente della Giunta Regionale come un messaggio proprio all’assessore Andrea Mineo, di cui Puma è stato alfiere in VII Circoscrizione e il cui passaggio a Fratelli d’Italia viene dato come probabile già da diverse settimane. D’altro canto, con sette consiglieri a disposizione, i meloniani potrebbero adesso reclamare più spazio in Giunta. Per Roberto Lagalla crescono quindi i mal di testa, all’alba dell’analisi del rendiconto 2022.

