La 37esima edizione de "il presepe in piazza"

Una grotta illuminata, i re magi, i pastori, la Vergine e San Giuseppe attendono la nascita del Messia. Un’atmosfera tutta natalizia allietata dalla rappresentazione della natività di Gesù de “il presepe in piazza”, realizzata dall’artista palermitano Giuseppe Bennardo in collaborazione con l’associazione Alf Leila. Oltre 30 metri quadri di presepe, incuriosiscono giorno e notte cittadini e turisti. “Abbiamo raggiunto una presenza di più di tremila visitatori” – ha dichiarato Giuseppe -. Ad accogliere l’opera, una storica piazza del centro storico di Palermo, piazza Marina, che fa da sfondo all’attesissimo appuntamento stagionale a cui ci ha abituato, da anni , l’artista Bennardo.

Inaugurato lo scorso 7 dicembre, alla presenza del primo cittadino, dell’assessore alla cultura Pietro Cannella e del responsabile Gaspare Simeti, la natività del Messia è stata sviluppata per mezzo di un collegamento tra il Festino di Santa Rosalia e le celebrazioni natalizie, grazie al quale il “Carro Luna” 2023 , nel pianale della parte inferiore, diventa scenario della nascita di Gesù, le nuvole diventano rifugio, come la grotta di Monte Pellegrino per la santuzza, accogliendo al suo interno la sacra famiglia e tutte le scene legate alla natività.







“Il presepe in piazza”

Alla XXXVII edizione del “presepe in piazza” il timone viene consegnato ancora una volta al maestro Giuseppe Bennardo. Con passione e maestria ha condotto, insieme a una decina di giovani, la realizzazione del presepe raffigurante la natività. “Abbiamo voluto realizzare una grande grotta riferendoci al rifugio di Santa Rosalia, patrona della città di Palermo” – ha dichiarato Bennardo -. Alla direzione di Alessia D’amico e alla creazione del carro dell’associazione Alf Leila, il dono consegnato alla città di Palermo ha riscosso notevole successo sia dai residenti che dai turisti di passaggio.

Una passione che dura da anni

Dopo le edizioni precedenti, realizzate alla galleria delle vittorie, alla chiesa Santa Maria La Nova, quest’anno ad ospitare l’opera del maestro è stata piazza Marina, nel cuore del centro storico di Palermo. “Questa è la 37esima edizione e con grande orgoglio ad inaugurare il presepe sono stati il Cardinale Pappalardo e il Cardinale De Giorgi” – dichiara a Blogsicilia l’artista Giuseppe Bennardo -.

