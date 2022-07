il veliero "più bello del mondo" è tornato a palermo dopo 4 anni

Il presidente della Regione Nello Musumeci ospite a bordo della nave più longeva della Marina Militare, la “Amerigo Vespucci”.

Palermo prima tappa della campagna d’istruzione della nave scuola

Definito il veliero “più bello del mondo”, la nave partita da Livorno è ormeggiata alla banchina Sammuzzo del Porto di Palermo, che quest’anno è la prima tappa della campagna d’istruzione della nave scuola.

Musumeci ha ringraziato la Marina Militare

Accolto dal comandante Massimiliano Siracusa e accompagnato nei luoghi più significativi dello storico veliero, il presidente Musumeci ha salutato “a nome dell’intera comunità siciliana il comandante e l’intero equipaggio a bordo, compresi i giovani allievi dell’Accademia Navale, i 110 ragazzi e le 33 ragazze, che hanno completato gli studi della “prima classe”, e ringraziato la Marina Militare per la vicinanza alle organizzazioni che svolgono attività di alta valenza civica e morale, e per la sosta palermitana nell’anno del trentesimo anniversario delle stragi mafiose”.

“Una bellissima esperienza”

Il governatore ha concluso la sua visita sulla nave-scuola, che manca da Palermo dal 2018, definendola “una bellissima esperienza”, scrivendo un pensiero nel libro d’onore di bordo che raccoglie diverse illustri testimonianze.

Gli altri presenti alla visita a bordo

Fra le tappe del veliero nell’isola anche la città di Trapani. Presenti, nel corso della visita a bordo, anche il direttore Marittimo della Sicilia occidentale il Capitano di Vascello, Raffaele Macauda, e il professore Adelfio Elio Cardinale.

Il ritorno della Vespucci a Palermo dopo 4 anni

Come detto, la nave scuola Amerigo Vespucci era stata l’ultima volta a Palermo 4 anni fa. In quell’occasione furono consentite le visite al pubblico di quella che è ritenuta “la nave più bella del mondo”.

Lunghissime code anche di tre o quattro ore per potere salire sulla prestigiosa imbarcazione che dal 22 febbraio 1931 accoglie gli allievi ufficiali dell’accademia di Livorno per l’addestramento.

“Molto emozionante” e “una vera meraviglia”: questi i commenti dei palermitani e turisti che avevano avuto modo di visitare la nave.