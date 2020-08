Ormeggiata accanto all'isola di Capo Passero

Sorpresa a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, la famosa nave della Marina militare italiana. “L’Amerigo Vespucci, meraviglioso veliero della Marina Militare, ha appena buttato l’ancora accanto all’Isola di Capo Passero. Una sorpresa di Ferragosto per i nostri concittadini, nonché per turisti e visitatori: la nave più bella del Porto nel paese più a Sud di Tunisi! Si può perfettamente vedere e fotografare da Piazza “Terrazza dei Due Mari” spiegano dal Comune di Portopalo.