Confermate le voci che erano trapelate

L’ex presidente della Regione Nello Musumeci non è più ministro del Sud. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso per effettuare una modifica nell’assetto delle deleghe e questa manovra coinvolge in prima persona Musumeci. D’altronde, così come era ampiamente trapelato, all’ex governatore vanno compiti molto più pesanti e incisivi rispetto a quelli ipotizzati all’inizio.

Intesa politica

La premier Giorgia Meloni ha trovato una nuova intesa. Lo conferma anche un comunicato stampa di queste ore: “Durante l’ultimo Consiglio dei ministri Meloni, d’intesa con il suo esecutivo, ha provveduto a rimodulare le deleghe di alcuni ministri senza portafoglio”. Passaggi e cambi che riguardano proprio Musumeci. E’ stato dato l’annuncio che all’ex governatore della Sicilia vanno protezione civile e Politiche del mare. Di converso, il ministero per il Sud finisce nelle mani di Raffaele Fitto.

Musumeci soddisfatto: “Scelta di buon senso”

“Quella di concentrare in un unico dicastero le deleghe per il Sud, i fondi del Pnrr e la Coesione territoriale – ha commentato Musumeci – è stata una scelta di buonsenso che il governo, e su tutti il Presidente del Consiglio, ha voluto adottare, e che io stesso ho in parte sollecitato per evitare semplicemente che i presidenti di Regione, di Provincia e i sindaci delle otto regioni del Mezzogiorno d’Italia avessero due interlocutori diversi sulla stessa materia. A me è stata assegnata la delega del Mare, che è una delega nuova, bellissima, esaltante, così come anche quella per la Protezione civile. Questa materia il Presidente Meloni ha voluto affidarla ad un ministro proprio perché fosse seguita ancora più da vicino, in un momento in cui il cambiamento climatico impone a ciascuno di noi di chiederci se, tutto quello che doveva essere fatto, è stato fatto per affrontare un futuro denso di incertezze”.

Le polemiche dei giorni scorsi

Si era alluso nei giorni scorsi al fatto che Musumeci avesse avuto in realtà una sorta di scatola vuota. Deleghe, si era detto, non realmente incisive. Per la prima volta è stata assegnata una delega al “mare” anche se alla fine la guardia costiera viene diretta dal ministro Matteo Salvini essendo stata incardinata come responsabilità al ministero delle Infrastrutture. L’altra delega assegnata è stata quella al Sud ma anche qui qualcuno aveva storto il muso. Perché la Coesione territoriale in realtà è andata all’altro ministro Raffaele Fitto.