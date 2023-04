Altra nevicata abbondante oggi nelle alture Madonite

Sarà pure arrivata tardi la neve a Piano Battaglia ma certamente sta resistendo ben oltre la media degli altri anni. E questa notte altra nevicata abbondante, un vero record per l’ambito territorio Madonita da sciatori e amanti dell’ambiente. E dopo l’autunno insolito, anche la primavera si conferma pazza per una Sicilia attanagliata dal maltempo ad aprile oramai ampiamente avanzato. Una pasquetta bagnata dalla pioggia e adesso la neve abbondante nelle Madonie.

Le previsioni

Anche oggi previste nevicate abbondanti un po’ per tutta la giornata per effetto anche delle minime che arriveranno ad un grado. Addirittura domani, martedì 18 aprile ulteriore calo delle minime che scenderanno a -1. Poi nei giorni a seguire sole splendente, ma comunque le minime non saliranno oltre i 4 gradi, per cui la neve sicuramente continuerà a mantenersi su Piano Battaglia.

Stagione turistica che si allunga

Buone notizie a questo punto per gli operatori economici della zona Madonita, quindi proprietari di strutture ristorative e ricettive in genere. Ci potrà essere la speranza di vedere ancora turisti ed allungare la propria stagione. Da considerare che da queste parti anche quest’anno si è consumato il solito paradosso. A gennaio c’era tanta neve ma di turisti se ne visti pochi all’epoca. Sarà anche colpa della pandemia e della crisi economica, ma ormai da tempo la località sciistica delle Madonie vive con i suoi impianti bloccati, impelagati da pastoie burocratiche.

L’anno scorso l’accordo

Proprio per superare questi cronici ritardi lo scorso anno la Regione ha messo attorno ad un tavolo Città metropolitana, i quattro comuni che hanno competenza sulle piste (Collesano, Petralia Sottana, Polizzi e Isnello) e il presidente del Parco delle Madonie. La novità consiste nel fatto che la Città metropolitana ha deciso di chiudere ogni rapporto con la società che gestiva gli impianti.

Attivo impianto di tapis roulant

Attivo dalla fine di gennaio scorso l’impianto di tapis roulant a Piano Battaglia. È questo il primo passo che Città Metropolitana ha compiuto per la riapertura di tutti gli impianti di risalita del comprensorio di Piano Battaglia. L’ex Provincia, infatti, aveva completato tutte le operazioni tecniche di revisione quinquennale degli impianti per ottenere il nullaosta da parte dell’Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Anche in questo caso si può dire meglio tardi che mai.



Like this: Like Loading...